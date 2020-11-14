Украина проиграла Германии в гостях в Лиге Наций

Через три дня после проигранного Польше товарняка подопечные Андрея Шевченко отправились в Германию - чтобы в Лейпциге на Ред Булл Арене сыграть против немецкой сборной в рамках Лиги Наций (первый, киевский матч между ними прошел месяц назад в Киеве и в нем триумфовали немцы).

Ситуацию усугубляло том, что COVID-19 подхватили ключевые игроки сборной Украины - в том числе лидер атак Андрей Ярмоленко. Тем не менее против немцев украинцы рванули в атаку с первых минут.

На 12-й минуте молодой "горняк" Зубков вырвал мяч у двух немцев на правом фланге штрафной. Получился отличный пас на Яремчука. И тот пушечно ударил в ближнюю девятку - 1:0.

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Но украинцы недолго радовались - индивидуальный класс немцев помог им тут же отыграться и выйти вперед. На 22-й минуте. Зинченко потерял мяч на чужой половине поля. Горецка молниеносно отправил в забег Сане. Тот отлично под левую штангу наших ворот - 1:1

А на 33-й минуте Вернер отлично ушел от офсайда, открылся под пас Горецки и расстрелял ворота Пятова - 2:1.

После перерыва матч продолжился на встречных курсах. Причем украинцы, по понятным причинам, гораздо активнее шли вперед.

На 53-й минуте Зинченко развернул корпус из полукруга у штрафной площадки и ударил - но Германию от гола спасла штанга.

На 61-й минуте Гнабри поймал отскок в штрафной Украины и ударил - но сильно выше ворот.

На 64-й минуте Гюндоган протащил мяч до штрафной, пасом направо подключил Гинтера. Тот прострелил на Вернера. Удар - рикошет от Забарного и гол. 3:1

На 77- минуте Марлос с правого фланга отлично закрутил мяч - но попал в штангу.