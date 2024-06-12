"Все - лидеры в своих командах": известный тренер дал прогноз для сборной Украины на Евро-2024

Известный украинский тренер Руслан Костышин сделал очень оптимистичный прогноз на выступление сборной Украины на "Евро-2024".

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Известный тренер Руслан Костышин дал прогноз для сборной Украины на Евро-2024/ коллаж Главред, фото УНИАН

Известный украинский экс-футболист и бывший тренер ковалевского "Колоса" Руслан Костышин очень высоко оценил перспективы сборной Украины на чемпионате Европы-2024 в Германии, сообщает портал Sportarena.

Костышин считает, что подопечные Сергея Реброва могуть дойти до последних стадий турнира ‒ даже вплоть до полуфинала.

"Мы не только выйдем из группы, но можем пробиться и в полуфинал. Все мы помним, что на предыдущем Евро мы вышли в четвертьфинал, где проиграли сборной Англии. Но тогда мы не выглядели так качественно, как сейчас. Да, в 2021 году мы заслуженно добрались до четвертьфинала, но это был максимум. Сейчас практически все наши игроки выступают в топ-чемпионатах и там они на хорошем счету. Все они лидеры в своих командах, пожалуй, кроме Малиновского. Все наши футболисты востребованы в Европе, и они привыкли играть по два напряженных матча в неделю. Все увидели, что игроки национальной сборной Украины умеют играть в футбол. А теперь у нас и мотивация зашкаливает — все хотят проявить себя на европейском уровне", ‒ сказал специалист.

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Что такое Чемпионат Европы по футболу 2024 года? Чемпионат Европы по футболу 2024 года - 17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных сборных, входящих в состав УЕФА. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные. 27 сентября 2018 года было объявлено, что турнир пройдёт в Германии, сообщает "Википедия".

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