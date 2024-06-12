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"Все - лидеры в своих командах": известный тренер дал прогноз для сборной Украины на Евро-2024

Дмитрий Видоменко
12 июня 2024, 17:26
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Известный украинский тренер Руслан Костышин сделал очень оптимистичный прогноз на выступление сборной Украины на "Евро-2024".
Костышин, сборная Украины
Известный тренер Руслан Костышин дал прогноз для сборной Украины на Евро-2024/ коллаж Главред, фото УНИАН

Известный украинский экс-футболист и бывший тренер ковалевского "Колоса" Руслан Костышин очень высоко оценил перспективы сборной Украины на чемпионате Европы-2024 в Германии, сообщает портал Sportarena.

Костышин считает, что подопечные Сергея Реброва могуть дойти до последних стадий турнира ‒ даже вплоть до полуфинала.

"Мы не только выйдем из группы, но можем пробиться и в полуфинал. Все мы помним, что на предыдущем Евро мы вышли в четвертьфинал, где проиграли сборной Англии. Но тогда мы не выглядели так качественно, как сейчас. Да, в 2021 году мы заслуженно добрались до четвертьфинала, но это был максимум. Сейчас практически все наши игроки выступают в топ-чемпионатах и там они на хорошем счету. Все они лидеры в своих командах, пожалуй, кроме Малиновского. Все наши футболисты востребованы в Европе, и они привыкли играть по два напряженных матча в неделю. Все увидели, что игроки национальной сборной Украины умеют играть в футбол. А теперь у нас и мотивация зашкаливает — все хотят проявить себя на европейском уровне", ‒ сказал специалист.

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Что такое Чемпионат Европы по футболу 2024 года?

Чемпионат Европы по футболу 2024 года - 17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных сборных, входящих в состав УЕФА. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные. 27 сентября 2018 года было объявлено, что турнир пройдёт в Германии, сообщает "Википедия".

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Легендарный и скандальный экс-футболист футбольной команды "Динамо" (Киев) Александр Алиев жестко прошелся по своему многолетнему другу и бывшему партнеру по команде Артему Милевскому.

Спортсмен поругал Милевского за то, что тот назвал глупыми высказывания друга по его лечению от алкогольной зависимости, а также записал длинный эфир в Instagram, где описал все ситуацию, которая приключилась между спортсменами.

"В моей телефонной книге его нет, в Instagram нет – я везде его заблокировал. Хочу сказать одно, чтобы вы все знали, чтобы мне больше никто ничего не писал. Я с ним не общался. После тех слов, которые Милевский сказал, для меня этот человек больше не существует", - сообщил он.

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