Анна Кошмал раскрыла подробности второй беременности: "Будет больше"

Звезда ожидает малыша №2 в 2025 году.

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Анна Кошмал новости - Анна Кошмал рассказала, как проходит ее вторая беременность / коллаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

Вкратце:

Кошмал в 2025 году во второй раз станет мамой

Вторая беременность знаменитости отличается от первой

В сентябре 2024 года украинская актриса Анна Кошмал сообщила, что ждет второго ребенка. Вместе с мужем она уже воспитывает шестилетнего сына Михаила.

Дату предстоящих родов, пол и имя будущего малыша артистка предпочитает пока скрывать. Впрочем, это не мешает Кошмал делиться, как проходит ее вторая беременность.

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К примеру, в своем блоге в Instagram актриса призналась, что сейчас быстрее набирает вес, чем шесть лет назад, когда носила под сердцем Михаила. "С Мишенькой было +18 кг за всю беременность. ... Сейчас я уже набрала те же 18, до родов будет больше", - пишет Анна.

Также звезда рассказала, что сперва у нее был тяжелый токсикоз, с которым она справлялась при помощи долгого сна, кислой еды и напитков. Что же касается странных вкусовых предпочтений, которые нередко приписывают беременным женщинам, то это Кошмал сейчас не свойственно - лишь единожды ей захотелось попробовать, какой мел на вкус.

Анна Кошмал новости - Анна Кошмал рассказала, как проходит ее вторая беременность / коллаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал новости - Анна Кошмал рассказала, как проходит ее вторая беременность / instagram.com/smorkovkina

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Кто такая Анна Кошмал? Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.

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