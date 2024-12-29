Анна Кошмал раскрыла подробности второй беременности: "Будет больше"

Вкратце:
- Кошмал в 2025 году во второй раз станет мамой
- Вторая беременность знаменитости отличается от первой
В сентябре 2024 года украинская актриса Анна Кошмал сообщила, что ждет второго ребенка. Вместе с мужем она уже воспитывает шестилетнего сына Михаила.
Дату предстоящих родов, пол и имя будущего малыша артистка предпочитает пока скрывать. Впрочем, это не мешает Кошмал делиться, как проходит ее вторая беременность.
К примеру, в своем блоге в Instagram актриса призналась, что сейчас быстрее набирает вес, чем шесть лет назад, когда носила под сердцем Михаила. "С Мишенькой было +18 кг за всю беременность. ... Сейчас я уже набрала те же 18, до родов будет больше", - пишет Анна.
Также звезда рассказала, что сперва у нее был тяжелый токсикоз, с которым она справлялась при помощи долгого сна, кислой еды и напитков. Что же касается странных вкусовых предпочтений, которые нередко приписывают беременным женщинам, то это Кошмал сейчас не свойственно - лишь единожды ей захотелось попробовать, какой мел на вкус.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что украинская певица Вера Брежнева вернулась в Украину. Новогодние "каникулы" артистка планирует провести дома, праздничными украшениями которого она поделилась в социальных сетях.
Также украинская певица Камалия похвасталась "не бедным" новым кавалером. После развода с миллиардером Мохаммадом Захуром она обрела поклонника, который балует ее подарками.
Читайте также:
- "Ложилась под нож": Елена Тополя перенесла операцию
- "Слава Путину!": Ольгу Фреймут обматерили в Варшаве и выгоняли в Украину
- Ксению Мишину окончательно убрали из одного канала и нашли замену - что случилось
Кто такая Анна Кошмал?
Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред