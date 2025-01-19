Бывший друг Пугачевой пропагандист Резник попал под санкции за свои вирши

Илья Резник лишился звания Народного и всяческого уважения.

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Илья Резник санкции - пропагандиста Резника лишили званий и наград в Украине / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey, kino-teatr.ru

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Илья Резник попал в новый санкционный список

Чего лишат в Украине автора хитов Пугачевой

Сегодня, 19 января 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №38/2025, которым привел в действие решение СНБО "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В список подсанкционных лиц попал поэт-песенник и бывший Народный артист Украины Илья Резник.

Наибольшую известность Резник получил во времена сотрудничества с Аллой Пугачевой. Он написал для Примадонны песни "Без меня", "Делу время", "Старинные часы", "Три счастливых дня", "Фотограф" и пр.

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С началом полномасштабной войны в Украине Илья Резник поддержал директора страны на болотах и его кровавые идеи, публично одобрял войну, занимался пропагандой путем сочинения песен про "подвиги" оккупантов. Про звездную подругу, благодаря которой он выбился в люди, поэт-песенник в прессе начал отзываться негативно из-за ее антивоенной позиции.

Согласно указу №38/2025 за свою пропагандистскую деятельность против Ильи Резника введено 22 ограничения сроком минимум на 10 лет: лишение государственных наград, званий и других знаков отличия Украины, блокировка экономических и финансовых активов, а также операций, с ними связанных, остановка действия лицензий и пр.

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Кто такой Илья Резник Илья Резник - советский и российский поэт-песенник, киноактер, сценарист; народный артист террористической России (2003), бывший народный артист Украины (с 2013 года; 19 января 2025 года лишен всех званий в Украине из-за поддержки военного вторжения России).

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