Муж-воин Наталки Денисенко ходит с ходунками после операции - что произошло

Актриса раскрыла диагноз Андрея Фединчика, и как он чувствует себя сейчас.

https://glavred.info/starnews/muzh-voin-natalki-denisenko-hodit-s-hodunkami-posle-operacii-chto-proizoshlo-10626008.html Ссылка скопирована

Андрей Фединчик новости - жена актера рассказала про его состояние / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko

Кратко:

Андрей Фединчик перенес операцию на позвоночнике

Во время реабилитации актер-воин передвигается на ходунках

Украинская актриса Наталка Денисенко несколько дней назад сообщила, что ее муж, актер, а ныне - защитник Украины Андрей Фединчик, перенес в Ужгороде тяжелую операцию. Позже в своем блоге в Instagram артистка рассказала, зачем ее возлюбленному понадобилось хирургическое вмешательство.

Оказалось, что позвонки в поясничном отделе позвоночника Фединчика начали разрушаться. Чтобы это предотвратить, снять давление на нервы и спинной мозг, ему была проведена фораминотомия - операция по расширению пространства между позвонками.

видео дня

Из операционной хирург записал сообщение, которым поделилась Денисенко. Он рассказал, что операция прошла успешно, и через несколько месяцев Андрей Фединчик восстановится. "Титановые импланты зафиксировали на позвоночнике с правой и левой стороны. Сейчас все стабильно, нет компрессии и нерв свободен. Уверен, что через несколько месяцев он сможет продолжать свою непростую борьбу за нашу свободу. Слава Украине!" - говорит медик.

Теперь актера-воина ждет реабилитация. Наталка Денисенко уже показала мужа после операции - сейчас он передвигается при помощи медицинских ходунков. Впрочем, семья не падает духом и убеждена, что временные неудобства - не большая цена за возможность вновь полноценно ходить.

"Посмотрите! Еще месяц ходить можно только так... Но это лучше, чем не ходить вовсе", - написала актриса.

Андрей Фединчик новости - жена актера рассказала про его состояние / instagram.com/natalka_denisenko

Андрей Фединчик новости - жена актера рассказала про его состояние / instagram.com/natalka_denisenko

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Эктор Хименес-Браво засветился в объятиях с украинской звездой. Известный шеф-повар провел время в компании коллеги по шоу "МастерШеф".

Также украинская ведущая Екатерина Осадчая показала редкое фото 22-летнего сына-красавца. Илья вернулся из США в Украину на новогодние праздники чтобы провести время с семьей.

Читайте также:

Кто такая Наталка Денисенко? Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред