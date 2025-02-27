Вы узнаете:
- Александр Буйнов не остановился перед пешеходным переходом
- Путинист сбил пенсионерку
Российский певец Александр Буйнов, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сбил пенсионерку на пешеходном переходе.
Как сообщают росСМИ, происшествие случилось в Подмосковье.
"Всё произошло вчера в районе 18:00 в Наро-Фоминском округе. Артист был за рулём внедорожника "Лексус" LX 570 и наехал на 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу по зебре. Пострадавшую увезли в больницу с разрывом связок. По данным Mash, за прошлый год Буйнов нарушил ПДД 32 раза", - написали СМИ.
Также известно, что путинист сбил женщину, которая работает воспитательницей в детском саду. Сейчас она в больнице с разрывом связок и чувствует себя плохо.
"Женщина призналась, что автомобиль певца вылетел неожиданно, но она успела отскочить", - отметили пропагандисты.
Смотрите видео, как Буйнов сбил женщину на машине:
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Отметим, как сообщал Главред, беглец Олег Винник заявил, что он настоящий патриот Украины и пообещал передать часть средств из проданных билетов на помощь ВСУ. Такое заявление он сделал во время концерта в Праге, на котором исполнял песни на русском языке.
А также предательница Украины Ани Лорак нашла себе нового фаворита и записала с ним новую песню. Также певица уверяет, что их новая композиция сможет помогать людям.
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Кто такой Александр Буйнов?
Александр Николаевич Буйнов — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010), народный артист Республики Ингушетия (2004). Член партии "Единая Россия".
Буйнов попал в базу данных украинского центра "Миротворец" за поддержку агрессии России против Украины, незаконное пересечение государственной границы Украины и выступления в оккупированных Крыму и Донбассе.
А в марте 2018 года Александр Буйнов получил запрет на въезд в Украину, попав в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности.
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