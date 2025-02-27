Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Путинист Александр Буйнов сбил человека на пешеходном переходе - детали

Элина Чигис
27 февраля 2025, 10:00
192
Александр Буйнов совершил преступление.
Александр Буйнов
Александр Буйнов сбил женщину / коллаж: Главред, фото: t.me, Александр Буйнов

Вы узнаете:

  • Александр Буйнов не остановился перед пешеходным переходом
  • Путинист сбил пенсионерку

Российский певец Александр Буйнов, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сбил пенсионерку на пешеходном переходе.

Как сообщают росСМИ, происшествие случилось в Подмосковье.

видео дня

"Всё произошло вчера в районе 18:00 в Наро-Фоминском округе. Артист был за рулём внедорожника "Лексус" LX 570 и наехал на 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу по зебре. Пострадавшую увезли в больницу с разрывом связок. По данным Mash, за прошлый год Буйнов нарушил ПДД 32 раза", - написали СМИ.

Также известно, что путинист сбил женщину, которая работает воспитательницей в детском саду. Сейчас она в больнице с разрывом связок и чувствует себя плохо.

Александр Буйнов часто нарушает ПДД
Александр Буйнов часто нарушает ПДД / фото: скрин t.me/mash

"Женщина призналась, что автомобиль певца вылетел неожиданно, но она успела отскочить", - отметили пропагандисты.

Смотрите видео, как Буйнов сбил женщину на машине:

Александр Буйнов - ДТП
Александр Буйнов - ДТП / фото: скрин t.me/mash

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, беглец Олег Винник заявил, что он настоящий патриот Украины и пообещал передать часть средств из проданных билетов на помощь ВСУ. Такое заявление он сделал во время концерта в Праге, на котором исполнял песни на русском языке.

А также предательница Украины Ани Лорак нашла себе нового фаворита и записала с ним новую песню. Также певица уверяет, что их новая композиция сможет помогать людям.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Александр Буйнов?

Александр Николаевич Буйнов — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010), народный артист Республики Ингушетия (2004). Член партии "Единая Россия".
Буйнов попал в базу данных украинского центра "Миротворец" за поддержку агрессии России против Украины, незаконное пересечение государственной границы Украины и выступления в оккупированных Крыму и Донбассе.
А в марте 2018 года Александр Буйнов получил запрет на въезд в Украину, попав в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ДТП Александр Буйнов новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Зеленский поставил условие США по договору об ископаемых: СМИ узнали детали

Зеленский поставил условие США по договору об ископаемых: СМИ узнали детали

10:41Мир
Армия РФ наступает, чтобы захватить 3 населенных пункта на одном направлении - Сырский

Армия РФ наступает, чтобы захватить 3 населенных пункта на одном направлении - Сырский

09:51Фронт
Армия Украины лишила РФ одного из ключевых преимуществ на фронте – Forbes

Армия Украины лишила РФ одного из ключевых преимуществ на фронте – Forbes

09:41Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на март 2025: Раки получат желаемое, Девам - важная встреча

Гороскоп на март 2025: Раки получат желаемое, Девам - важная встреча

Гороскоп на завтра 28 февраля: Тельцам - радостная новость, Стрельцам - счастье

Гороскоп на завтра 28 февраля: Тельцам - радостная новость, Стрельцам - счастье

Китайский гороскоп на март 2025: Крысам повезет во всем, Тиграм - стабильность

Китайский гороскоп на март 2025: Крысам повезет во всем, Тиграм - стабильность

Как перестать просыпаться ночью: специалисты по сну раскрыли простой секрет

Как перестать просыпаться ночью: специалисты по сну раскрыли простой секрет

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 февраля (обновляется)

Последние новости

10:41

Зеленский поставил условие США по договору об ископаемых: СМИ узнали детали

10:26

Не всегда возвращаются: еще одной категории украинцев запретят выезд за границу

10:06

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 февраля (обновляется)

10:00

Путинист Александр Буйнов сбил человека на пешеходном переходе - детали

09:54

Карта Deep State онлайн за 27 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Украина способна победить РФ, имея лишь поддержку Европы, война может закончиться в 2025-м – ПалийУкраина способна победить РФ, имея лишь поддержку Европы, война может закончиться в 2025-м – Палий
09:51

Армия РФ наступает, чтобы захватить 3 населенных пункта на одном направлении - Сырский

09:50

РФ запустила по Украине 166 дронов: сколько удалось сбить силам ПВОФото

09:41

Армия Украины лишила РФ одного из ключевых преимуществ на фронте – Forbes

09:25

Леся Никитюк показала фигуру на фоне слухов о беременности

Реклама
09:21

Проект Соглашения по ресурсам: плюсы, минусы, перспективымнение

09:20

Запутывает многих водителей: что означает дорожный знак с авто над пропастью

09:08

На Киевщине вспыхнул масштабный пожар после атаки дронов: что горелоФото

08:27

У Трампа сделали заявление об Украине и раскрыли детали переговоров с Россией

08:24

Вторая отправка войск: КНДР послала тысячи своих военных в РФ

07:38

Оккупанты продвинулись возле двух сел в Донецкой области – DeepState

07:10

Где 3 отличия между кроликами: только "настоящий детектив" отгадает за 17 секунд

06:56

Кремль хочет захватить три крупных украинских города – ISW

06:16

Право воевать: что на самом деле сказал Трамп?мнение

05:00

Какой сегодня праздник 27 февраля 2025 года: что нельзя делать этим вечером

04:46

Гороскоп на завтра 28 февраля: Тельцам - радостная новость, Стрельцам - счастье

Реклама
04:30

Большинство игнорирует: водителям сказали о "секретной" кнопке на ключах от авто

04:09

Почему огурцы в магазине заворачивают в пластик - эксперт предупредила о трюке

03:33

Гороскоп на март 2025 для Львов: путешествия, расширение горизонтов и известностьВидео

03:01

Тайна под полом: мастера обнаружили шокирующую находку от предыдущих владельцев

02:30

Может ли Трамп "сдать Украину": появился неожиданный прогнозВидео

02:15

Трамп вводит пошлину в 25% на товары: какие страны под угрозой

02:00

Загадка для суперумных: найдите спрятанный ключ на книжной полке за 7 секунд

01:44

Элина Свитолина умилила кадром с двухлетней дочерью в вышиванке

01:30

В сериале про Гарри Поттера утвердили первого актера - кто сыграет Дамблдора

01:17

США и РФ обсуждают добычу природных ресурсов в Арктике – Bloomberg

00:12

РФ предложила США долю редких минералов из оккупированных территорий - NBC News

00:05

Победители Нацотбора на Евровидение-2025 оказались звездами рекламы 2000-х

00:00

"Есть вероятность, что это не сработает": Трамп усомнился в возможности достижения мира

26 февраля, среда
23:20

Как запустить автомобиль с разряженным аккумулятором: действенные лайфхаки

23:11

"Спокойная жизнь не светит": Жорин из 3-й ОШБр высказался о мирных переговорах

22:37

Уилл Смит страсно прижался к латиноамериканской певицеВидео

22:22

"Дает реальные результаты": Украина начала сбивать "Шахеды" FPV-дронами

22:05

Визит Зеленского в США и соглашение по недрам: главные новости Украины (дайджест)

22:00

Украинский певец восхитил своим отношением к жене

22:00

Трамп отказался давать гарантии безопасности Украине и переложил ответственность на других

Реклама
21:49

Река Оскол переходит в тыл к оккупантам: на Харьковщине РФ готовит новый прорыв

21:17

"Направлен в Генштаб": Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ

21:06

Зеленский назвал точную дату встречи с Трампом и анонсировал важное решение

20:39

Кабмин одобрил подписание соглашения с США по недрам и выделил 6 основных пунктов

20:35

Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединится в романтической комедии - СМИ

20:33

Воспитал не одно поколение игроков: умер известный украинский футбольный тренер

20:09

Украинцам массово повысят пенсии: на сколько вырастут выплаты после индексации

20:08

Знаки зодиака персонажей сериала Форс-мажоры: от Харви до Рэйчел

19:57

Было 39 лет: скончалась звезда "Сплетниц" и "Баффи - истребительница вампиров"

19:44

Популярные овощи в феврале подорожали: какие цены в Украине

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять