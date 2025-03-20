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"Субстанция": россияне высмеяли натянутое назад лицо Бабкиной

Алена Кюпели
20 марта 2025, 10:41
351
Путинистка и оголтелая украинофобка Бабкина стала похожа на существо из фильма "Субстанция".
Бабкина стала похожа на джокера
Бабкина стала похожа на джокера / Коллаж Главред, фото Instagram/ngbabkina

Путинистка Надежда Бабкина, которая особенно рьяно поддерживает убийства украинцев и военное нападение России на Украину, уже настолько натянула свое лицо, что стала практически неузнаваемой.

Как пишет российский пропагандистский телеграмм-канал "Не Малахов", Бабкина появилась на каком-то публичном мероприятии с помятым букетом. Сами пропагандисты троллят жуткий вид путинистки.

Путинистка Бабкина с новым лицом
Путинистка Бабкина с новым лицом / Фото Instagram/ngbabkina

В комментариях, россияне также устроили Баттл на самый остроумный комментарий по поводу натянутого лица Бабкиной.

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Бабкина стала похожа на Майкла Джексона
Бабкина стала похожа на Майкла Джексона / Фото НеМалахов

"Вот они результаты пластики", "Субстанция", "Морда лица скоро треснет у Бабкиной", "С пластикой это уже предел предельный. Ну дальше некуда - просто унижение", "Старый покемон в парике", "Боря Моисеев штоле", "На Брежнева похожа", "А всë пчëлы, это пчëлы виноваты! Покусали бабушку", - пишут россияне по поводу внешности оголтелой украинофобки.

Натянутая Бабкина
Натянутая Бабкина / Фото Instagram/ngbabkina

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Напомним, ранее Главред писал о том, что Бабкина появилась в оккупированном Россией Крыму и стала хвастаться своими фотографиями. На своей странице в Instagram, певица разметила фото с перекошенным ртом. Она восседает на диване, увешанная кольцами. "Отпуск закончился, а фотографии остались, ну и добрые воспоминания о том счастье, которое подарил мне наш Крым", - написала пропагандистка и певица.

Напомним, ранее российская пропутинская певица Надежда Бабкина ушла от мужа и нашла себе "дорогого" любовника. Об этом заявил российский телеведущий Александр Васильев.

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Кто такая Надежда Бабкина?

Надежда Бабкина – советская русская народная и эстрадная певица, исследовательница народной песни, педагог. Народная артистка РСФСР (1992). Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Член партии "Единая Россия" с 2001 года. Активно поддерживает преступную войну в Украине и путинский режим. 11 марта 2014 года поддержала Российскую агрессию в Крыму, подписав коллективное обращение к российской общественности "Деятели культуры России в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму".

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