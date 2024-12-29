Жена Виталия Козловского впервые раскрыла дату и обстоятельства свадьбы с певцом

Юлия Бакуменко также показала фото со дня их росписи.

https://glavred.info/starnews/zhena-vitaliya-kozlovskogo-vpervye-raskryla-datu-i-obstoyatelstva-svadby-s-pevcom-10626047.html Ссылка скопирована

Виталий Козловский свадьба - Юлия Бакуменко поделилась деталями свадьбы с Виталием Козловским / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yuliabakumenko

Краткое содержание:

Юлия Бакуменко рассказала, какой была свадьба с Виталием Козловским

Жена звезды рассказала про второй праздник в их годовщину

Жена украинского певца Виталия Козловского, пиар-менеджер Юлия Бакуменко, сегодня впервые раскрыла точную дату свадьбы с артистом. Официально мужем и женой они стали 29 декабря 2023 года.

Сегодня пара отмечает первую годовщину. В честь этого Бакуменко рассказала в своем блоге в Instagram, каким был этот особенный для нее и Виталия день год назад.

видео дня

Так Юлия сообщила, что в день росписи утро было тяжелым - страна-оккупант совершила очередной ракетный удар на страну, и из-за воздушных тревог время их приема в ЗАГСе сместилось. К тому же певец до конца не был уверен, дадут ли ему выходной на службе.

После росписи пара отметила это событие праздничным завтраком, а затем отправилась за обручальными кольцами. Увы, и тут их планы нарушила воздушная тревога. На ужин, куда новобрачные пригласили своих друзей, Виталий и Юлия опоздали.

К слову, окружение пары не знало про их свадьбу - она стала для них сюрпризом. В ресторан все приехали по совершенно другому поводу - отпраздновать творческую годовщину Виталия Козловского. Семьи узнала про женитьбу после ЗАГСа.

Виталий Козловский свадьба - Юлия Бакуменко поделилась деталями свадьбы с Виталием Козловским / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yuliabakumenko

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что бывшая участница "Холостяка" выходит замуж. Финалистка 12 сезона романтического реалити-шоу получила предложение руки и сердца в канун Рождества.

Также украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина рассказала, чем занимается ее непубличная дочь. 20-летняя Нана с 2022 года не живет в Украине.

Читайте также:

Кто такой Виталий Козловский? Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред