Жена Виталия Козловского впервые раскрыла дату и обстоятельства свадьбы с певцом

Краткое содержание:
- Юлия Бакуменко рассказала, какой была свадьба с Виталием Козловским
- Жена звезды рассказала про второй праздник в их годовщину
Жена украинского певца Виталия Козловского, пиар-менеджер Юлия Бакуменко, сегодня впервые раскрыла точную дату свадьбы с артистом. Официально мужем и женой они стали 29 декабря 2023 года.
Сегодня пара отмечает первую годовщину. В честь этого Бакуменко рассказала в своем блоге в Instagram, каким был этот особенный для нее и Виталия день год назад.
Так Юлия сообщила, что в день росписи утро было тяжелым - страна-оккупант совершила очередной ракетный удар на страну, и из-за воздушных тревог время их приема в ЗАГСе сместилось. К тому же певец до конца не был уверен, дадут ли ему выходной на службе.
После росписи пара отметила это событие праздничным завтраком, а затем отправилась за обручальными кольцами. Увы, и тут их планы нарушила воздушная тревога. На ужин, куда новобрачные пригласили своих друзей, Виталий и Юлия опоздали.
К слову, окружение пары не знало про их свадьбу - она стала для них сюрпризом. В ресторан все приехали по совершенно другому поводу - отпраздновать творческую годовщину Виталия Козловского. Семьи узнала про женитьбу после ЗАГСа.
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Кто такой Виталий Козловский?
Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).
Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.
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