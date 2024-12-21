"Папины крылья": Козловский похвастался очаровашкой-сыном в вышиванке

Виталий Козловский и Юлия Бакуменко поделились фрагментами семейной новогодней сказки.

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Виталий Козловский семья - Виталий Козловский показал жену и сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yuliabakumenko, instagram.com/vkozlovsky_music

Кратко:

Виталий Козловский с женой опубликовали первую новогоднюю семейную фотосессию

Гордые родители похвастались сыном, которому скоро исполнится год

Украинский певец Виталий Козловский в этом году зимние праздники впервые будет встречать сразу в двух новых званиях: отца и мужа - 2024 год принес ему долгожданное семейное счастье. Не удивительно, что артист с большим энтузиазмом приступил к созданию новогоднего контента с семьей.

Так в социальных сетях Козловского и его жены, пиар-менеджера Юлии Бакуменко, появились кадры трогательной семейной фотосессии вместе с их сыном Оскаром, который в конце февраля отпразднует свой первый День рождения.

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Все трое позировали на фоне новогодних декораций в семейных луках. Для праздничных фото и Виталий, и Юлия, и даже малыш Оскар надели праздничные вышиванки.

"Мамино солнышко. Папины крылья. У тебя впереди долгая счастливая жизнь. Пусть наша любовь всегда будет твоим оберегом", - подписал семейные кадры с сыном Виталий Козловский.

Его жена Юлия также решила обратиться к сынишке в канун праздников: "Мамино солнышко. Уже просит "ням-ням" и показывает, как делает ежик. Как быстро летит время. Какая бы ни была бессонная ночь, какие бы тяжелые новости не накрывали, твоя улыбка всегда спасает".

Виталий Козловский семья - Виталий Козловский показал жену и сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yuliabakumenko

Виталий Козловский семья - Виталий Козловский показал жену и сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yuliabakumenko

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Кто такой Виталий Козловский? Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

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