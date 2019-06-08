"Ты хочешь такой же расклад, как с Галкиным?": Панин жестко наехал на Харламова и пригрозил ему компроматом

Одиозный российский артист Алексей Панин выступил с угрозами в адрес резидента Камеди Клаб Гарика Харламова.

Причиной ссоры стала серия мемов про Панина, которые выложил у себя в Instagram Харламов. Впрочем, стоит отметить, что мемы – это реакция на ролик, который набирает популярность в Сети. На видео Панин забавляется с ногой.

"Что хочу сказать. Гарик, дорогой. Не буди лихо пока оно тихо. Я могу так разъ**ать (раздолбать), что потом мало не покажется", – пригрозил Панин, посмотрев коллажи Харламова.

По его словам, у него хватает компромата на всех друзей из Камеди Клаб и на самого Гарика.

"Ты хочешь такой же расклад, как с Галкиным? Не трогайте меня лучше, бл*ть. Я-то свободный человек. Я живу, как я хочу. А вы несчастные. Ладно, молчу", – заявил Алексей.

По словам Панина, он хороший актер, который работал с "великими", а ХАрламов – просто "бездарный квнщик, бл*ть".

Ранее Алексей Панин жестко прошелся по россиянам. Актер бурно отреагировал на новость издания, в которой о нем нелестно высказались.