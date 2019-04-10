"Страна ублюдков и неграмотных упырей!": Панин жестко прошелся по россиянам

Алексей Панин вновь отличился резким высказыванием о россиянах / instagram.com/alexeypanin777

Известный своими эпатажными выходками российский актер Алексей Панин вновь отличился резким высказыванием о России и своих согражданах.

На своей странице в Instagram 41-летний артист возмутился новости издания Экспресс-газета под заголовком "Новая женщина Алексея Панина запретила ему иметь собак".

"Люди! Вдумайтесь, в какой стране мы живем! Это пишут российские СМИ! Это не страна, это дно! А вас всех считают стадом! Хотя в этом есть доля правды. Спрос рождает предложения! Если бы вы смотрели фильмы Тарковского, вами нельзя было бы управлять… Страна ублюдков и неграмотных упырей! Стыдно, что на этой планете есть страна под названием Россия", - написал актер.

Панин вскоре удалил свой пост / instagram.com/alexeypanin777

Кроме того, актер выложил в соцсеть видео с угрозами автору новости, но вскоре удалил его. В ролике он пообещал "расшибить *бло в кровь" и "в рот насрать говна".

"Хочу прямо лично обратиться к человеку, который написал вот эту вот статейку в Экспресс-газете. Я обычно не реагирую на всю эту херню, но вот лично к вам обращаюсь: я догадываюсь, кто это сделал. Я встречу вас, и расшибу вам *бло, бл*дь, в кровь. А в рот насру говна, бл*дь, и ты будешь, с*ка, это жрать", - пригрозил актер.

Ранее Алексей Панин "наехал" на всех жителей России.