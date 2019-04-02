"Общество злобных уродцев": Алексей Панин в Сети "наехал" на всех жителей России

Алексей Панин / Instagram актера

Скандально известный (в том числе и своими сексуальными предпочтениями) российский актер Алексей Панин раскритиковал жителей России, назвав их самыми злыми людьми в мире.

В своем посте в соцсети Instagram Панин вспомнил, как в первый раз услышал о смерти легендарной комедийной актрисы Натальи Крачковской (12 стульев, Иван Васильевич меняет професию). Тогда он решился прочесть комментарии под ее некрологом и "не поверил своим глазам".

Читайте также"Совсем уже не узнать": Алексей Панин признался, что делает "уколы красоты""Кроме добрых слов в адрес актрисы, там было огромное количество гадостей […] Откуда столько злости! Злости к человеку, которого ты даже не знаешь и который не сделал тебе ничего плохого! Такого нет нигде в мире!", — возмутился актер.

Кроме того, Панин также напомнил подписчикам о девочке Ксении с пороком сердца, репост о помощи которой он опубликовал ранее.

"Они оставляют сотни тупых комментариев [...], а глядя в глаза умирающей девочки, которой нужна помощь, делают вид что их это не касается! Общество злобных уродцев, ненавидящих всех вокруг себя", — резюмировал он.

Напомним, ранее, в феврале 2019-го, Панин выложил фото своего загранпаспорта с американской визой и попрощался с "немытой Россией, страной рабов, страной господ". Позднее, из-за поднявшегося в Сети резонанса, он детально объяснил, почему решил покинуть РФ.



