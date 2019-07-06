Солист группы Иванушки заявил о трепанации черепа

6 июля 2019, 19:49

Музыкант уверяет, что к трагедии в его жизни привело злоупотребление алкоголем.

Группа Иванушки
Кирилл Андреев раскрыл обратную сторону богемной жизни звезд / premia.muz-tv.ru

Солист популярной в 1990-х годах группы Иванушки International Кирилл Андреев рассказал, как пагубные привычки привели его на пике известности к трепанации черепа.

В эфире программы Судьба человека исполнитель откровенно поделился, что в период максимальной известности коллектива его участники чрезмерно злоупотребляли алкоголем.

Андреев заявил, что во время одного из застолий собутыльник ударил его головой о столб, и он попал в больницу.

После неэффективного лечения медики приняли решение сделать пострадавшему трепанацию черепа.

"С тех пор словно файл из головы удалили, я перестал пить вообще", — заявил Андреев.

Певец откровенно поделился переживаниями, подчеркнув, что в тот непростой период своей жизни был буквально в шаге от смерти.

Напомним, гражданская жена умершего в 2017 году бывшего солиста Иванушек International Олега Яковлева Александра Куцевол подала судебный иск с требованием признать покойного невменяемым, а его завещание - недействительным.

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