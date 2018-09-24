Покойного экс-солиста "Иванушек International" требуют объявить ненормальным

Олег Яковлев умер в 2017 году - предположительно, от двусторонней пневмонии / Скриншот видео с youtube.com

Гражданская жена умершего в 2017 году бывшего солиста "Иванушек International" Олега Яковлева Александра Куцевол подала судебный иск с требованием признать покойного невменяемым, а его завещание - недействительным.

Незадолго до своей смерти Яковлев составил завещание, согласно которому его все его имущество, включая несколько квартир, машину и счета на 200 миллионов рублей, отошло племяннице певца Татьяне и его университетскому другу Роману, сообщает StarHit.

Куцевол уже восемь месяцев осаждает суды, требуя отмены завещания. Кроме того, 18 сентября она заявила, что якобы в 2013 году Яковлев и Куцевол тайно заключили брак в церкви сербского города Чачак - и даже представила свидетельство о браке, а также выписку из регистрационной книги.

Читайте такжеАндрей Григорьев-Аполлонов из "Иванушки International" показал квартиру умершего Олега ЯковлеваВпрочем, племянница покойного откровенно сомневается в том, что документы настоящие; Татьяна заявила, что в МИД России ей не подтвердили информацию о регистрации брака Яковлева и Куцевол.

28 июня 2017 года Олег Яковлев был госпитализирован в тяжелом состоянии, вскоре попал в реанимацию с диагнозом "двусторонняя пневмония". По данным СМИ, проблемы со здоровьем у артиста возникли давно. Его близкие связывают это с тем, что музыкант курил с 20 лет.

Напомним, бывшего солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева не стало 29 июня. Певец ушел из жизни на 48 году.