"Трусики забыла": Никитюк в полотенце заставила всех женщин страны мечтать о Рафике

Леся Никитюк / Instagram

Телеведущая Леся Никитюк, которая недавно отжгла на свадьбе своей экс-коллеги Регины Тодоренко, вызвала к себе значительный интерес при помощи женского белья.

Леся Никитюк сняла видео в ванной, на котором складывается впечатление, что она только в одном полотенце на голове. При этом пикантности сцене добавили забытые девушкой трусики.

"Мои любимые девушки! Делюсь с вами своим секретом очищения кожи лица!!! Об этой щетке я рассказывала давно, можете полистать ленту моего инстаграма! Она всегда со мной, особенно после длительных съёмочных сессий, когда мое лицо гримируют по несколько раз в день", - написала Никитюк под видео.

На нем она рассказывает о чудо-щеточке, которая просто незаменима при снятию макияжа и скраблению лица.

Особо подписчикам понравились две вещи - трусики Леси, которые засветились в начале ролика, и ее песик Рафик, видео с которым она "вклеила" в основной видеоряд.

Они не смогли сдержать эмоции, и поделились мнением о внешности Леси, ее трусиках и всем остальном.

"Ха-ха, а трусики забула зняти", "НИКИТЮЧКА Я ОБОЖНЮЮ ТЕБЯ И РЕГИНКУ...ВЫ ОХ......ННЫЕ", "А, в начале очень смешно!!! Трусики!", "Леся-кріатівчік. про Рафіка тепер пів України жінок будуть мріяти", "Классное видел, особенно момент с трусишками", - пишут в комментариях.

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