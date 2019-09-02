"Что-то старовата": Дочь Горовой приняли за бывшую Потапа

Потап / Instagram

Потап мог бы с удовольствием посмеяться над этим, как над шуткой - его бывшая и партнер Mozgi Entertainment Ирина Горова выглядит по возрасту, как ее дочка Наташа.

Именно это стало причиной недоразумения - Потап опубликовал семейные фото в Instagram, показав, как они повели в школу его сына Андрея.

Тем не менее, в комментариях кто-то необознанный в сложных семейных связях Потапа поинтересовался: "А блонда это кто?". Вероятно, имея в виду Наташу.

Потап с сыном и бывшей / Instagram

Потап с бывшей отвел сына в школу / Instagram

Сын Потапа Андрей/ Instagram

Сходство с мамой, и то, что она очень молодо выглядит стали причинами недоразумения - кто в комментариях написал, что это же бывшая Потапа.

"Бывшая жена Потапа", - пишет_bondar_svetlana_

"рхаххчхвы, вообще-то это дочь бывшей жены Потапа, Наташа", - отмечает nachnem_snachala.

На что первая девушка отметила: "Что то как для дочери старовата". Отметим, что Наташе еще нет и 25.

"Это просто Ира очень молодо выглядит", - написала вторая девушка.

Ранее сын Потапа Андрей похвастался матерной футболкой к 1 сентября.