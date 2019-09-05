Умер легендарный исполнитель песен Снег кружится и Вся жизнь впереди

5 сентября 2019, 21:09

Юрий Петерсон скончался на 72-м году жизни.

Юрий Петерсон умер
Юрий Петерсон умер / сайт Юрия Петерсона

Юрий Петерсон умер в возрасте 71 года.

Именно Петерсон первым исполнил такой всенародной любимый хит советских времен как Снег кружится.

Также он исполнял такие шлягеры, как Вся жизнь впереди, Идет солдат по городу, На дальней станции сойду, Не повторяется такое никогда и многие другие.

Пересон был солистом ансамбля ВИА Пламя, входил в состав Веселых ребят и Самоцветов.

Подробности о месте прощания и похоронах певца пока не сообщаются.

Ранее умер Александр Числов. Российский актер кино и сериалов скончался на 55-м году жизни в Москве.

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