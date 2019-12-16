"Провели ночь в больнице": украинская певица попала в жуткую аварию

Ирина Федишин попала в жуткую аварию / Главред

Украинская певица Ирина Федищин, известная своими украиноязычными песнями, призналась, что перепугалась, когда они попали в ночное ДТП, при котором в их гастрольный автобус врезался водитель, который "нарушал" через двойную сплошную.

О своих злоключения Ирина Федишин поделилась в Instagram.

"Друзья, со мной и моей командой случилась досадная приключение. Вчера, возвращаясь с концерта, в 00:45 ночи, мы попали в аварию. Это очень страшно ... Мы готовились осуществлять маневр, включив заранее левый поворот. В это же время, другой пассажирский бус, пересекая сплошную полосу на скорости "влетел" в наше авто. Удар был достаточно большой силы. Из-за боли в мышцах, вызвали скорую и провели ночь в больнице. К счастью, все обошлось травмами средней тяжести и шоком. Слава Богу, все живы и здоровы", - говорится в ее сообщении.

Ирина Федишин ДТП / Instagram

Ирина Федишин ДТП / Instagram

Ирина Федишин ДТП / Instagram

В комментарии ТСН Ирина уточнила, что все произошло в г. Здолбунов за 10 километров от Ровно. Пострадал в ДТП муж и продюсер певицы Виталий Човнык. У него сотрясение мозга и травма ноги.

Ранее сын Валерии попал в России в ДТП сразу после выписки из больницы.