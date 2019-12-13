"Только выписались из больницы": сын певицы Валерии снова попал в ДТП

Арсений Шульгин / instagram.com/arseniy_shulgin

Сын известной российской певицы Валерии снова попал в дорожно-транспортное происшествие. В этот раз в машину, в которой находился Арсений Шульгин, въехал бусик.

"Это, конечно, смешно. Мы только что выписались из больницы и попали в еще одну аварию", - рассказал сын Валерии в сторис, опубликованном в его Instagram-аккаунте.

По его словам, никто не пострадал.

"Ну, ничего страшного нет. Но сам факт забавный. Вот этот вот дятел просто протаранил бок", - добавил Шульгин.

Как ранее сообщал Главред, 8 декабря сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в дорожно-транспортное происшествие в Ленинградской области.