"Не стало бы": сын российской певицы Валерии разбился в РФ

Иосиф Пригожин, Арсений Шульгин и Валерия / instagram.com/valeriya_rus

В семье российской певицы Валерии произошло жуткое ЧП. Младший сын артистки Арсений Шульгин попал в дорожно-транспортное происшествие в Ленинградской области.

По данным Московского Комсомольца, Арсений со своей девушкой Лианой и друзьями направлялись в Санкт-Петербург, но машину занесло на скользкой дороге и авто врезалось в отбойник. В момент аварии за рулем машины находилась девушка Арсения. В результате ДТП у Лианы открытый перелом руки, а у Арсения разбита нижняя часть лица. Пострадавшие находятся в больнице. По словам Арсения, врачи наложили несколько швов на нижнюю губу, а так с ни все хорошо.

Знакомый сына Валерии Артем Клюшин в комментарии Пятому каналу сообщил, что весь удар пришелся на Лиану.

"Она сделала максимум, что можно сделать в этой ситуации. Просто несчастный случай, ужасная погода и мокрая трасса", - рассказал парень.

При этом он заверил, что Лиана придерживалась правил дорожного движения и не нарушала скоростной режим.

"Мы счастливы просто, что мы живы. Спасло что: спасла хорошая дорога, профессионализм девушки и соблюдение всех правил дорожного движения. При минимальном превышении скорости так нам просто не стало бы", - подытожил парень.

При этом Валерия в комментарии Рен-ТВ призналась, что знала о планах сына, но не восприняла их серьезно.

"Дело в том, что мы с ним говорили накануне. Он сказал, что мы, может быть, поедем в Питер. Но я даже всерьез это не восприняла, потому что это было вчера ночью. Я подумала, что если решат, то утром сообщат. А потом я открываю Instagram, вижу, что они в дороге, в пути. У меня прям сердце екнуло, потому что я понимаю, что дорога жуткая. Набираю ему, а он говорит: "Все нормально, я губу разбил". И тут я понимаю, что произошла авария. Как-то вот прям чутье у меня было. Я позвонила через 5 минут после аварии. Дорога опасная, конечно. Лучше таких сюрпризов не делать", - рассказала певица.

Также она отметила, что ребята просто хотели провести выходные в Питере, а Арсений планировал познакомить ее со своей новой девушкой.

"Не так я себе представляла наш семейный обед. Все в стрессовом состоянии. Но это еще и урок. Потому что без надобности лучше такие расстояния не преодолевать. Мы, когда на гастроли переезжаем, это надобность, это работа. Но вообще лучше минимизировать риски", - отметила Валерия.

Как ране сообщал Главред, российская певица Валерия призналась, что ее старший сын от Иосифа Пригожина тайно женился в Швейцарии.