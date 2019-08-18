В семье Валерии сыграли тайную свадьбу

Российская певица Валерия призналась, что ее старший сын от Иосифа Пригожина тайно женился в Швейцарии, где тот живет и работает уже некоторое время.

Причем свадьбу 24-летний Артемий сыграл еще 8 июля – в День семьи, любви и верности. А родителей на церемонию бракосочетания позвал накануне.

Читайте такжеЧто нельзя делать в Успенский пост – от питания до прощения и свадьбы"О существовании этой девочки знали, но думали, что они просто дружат. Она не раз была в гостях и даже на юбилее Йоси присутствовала. Но разговоры о совместном будущем и тем более о браке никогда не поднимались", – цитирует Валерию СтарХит.

При этом на свадьбу сына родители приехать не смогли из-за "концерта, который нельзя отменить".

"Тот (на объяснения матери – ред.) спокойно ответил: "Мам, ничего страшного. Потом посидим". В итоге зарегистрировали отношения, а затем пообедали с друзьями в ресторане", – поделилась подробностями Валерия.

Певица заверила, что за сына рада, а вот с родителями невестки пока не знакома.

Ранее Валерия похвасталась фигурой на Мальдивах. Певица покрасовалась в мини-бикини.