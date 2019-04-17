Валерии-51: интересные факты из жизни певицы и секреты ее стройности

Валерия 17 апреля отмечает 51-й день рождения / instagram.com/valeriya

Российская певица Валерия 17 апреля отмечает свой 51-й день рождения. Алла Перфилова – так звучит настоящее имя артистки, начинала свою карьеру в 20 лет, как джазовая певица. Но с тех пор ей удалось завоевать признание миллионов фанатов, и пройти путь от малоизвестной исполнительницы до поп-дивы.

Как выглядела Валерия в молодости и без макияжа, как в свои 50 она выглядит на 20, как ей удается совмещать воспитание детей и карьеру - Главред собрал интересные факты из жизни певицы.

Валерия в молодости

Валерия была известна еще в начале 90-х, и, разумеется, ее образ полностью соответствовал моде тех "лихих" лет. Она носила темные помады, наносила черный карандаш, перекрасила свои светлые от природы волосы в рыжий.

Однако, темные волосы в сочетании с ярким макияжем и "возрастными" нарядами играли с певицей злую шутку - она выглядела лет на 10 старше.

Зато потом образ певицы резко изменился — в 2003 году она наконец-то нашла свой платиновый блонд и больше ему не изменяла.

Валерия фигура: как в 50 ей удается выглядеть на 20

Народная артистка России признавалась, что секрета ее прекрасного вида нет, ведь ее стройное тело – заслуга правильного питания и постоянных физических упражнений. Певица с юности следила за собой: увлекалась волейболом, всегда любила гимнастику, она больше 10 лет занимается йогой и обожает домашние тренировки.

Кроме того, Валерия исключила из рациона все жирное, жареное, копченое, сладкое, мучное, отказалась от сливочного масла. Не ест в один прием белковые и углеводные продукты. Раз в неделю устраивает разгрузочные кефирные дни. Режим питания предпочитает дробный, 5-6 раз в день маленькими порциями.

Звезда действительно может похвастаться стройным, почти кукольным телом, пластикой и отличной спортивной формой. По словам артистки, ее вес давно закрепился на отметке в 55 кг, как и 30 лет назад.

Валерия без макияжа

Отсутствие макияжа вовсе не портит певицу - Валерия с легкостью постит свои снимки в Instagram с минимумом косметики, либо вовсе без нее. Обычно это фото с детьми, либо с мужем на отдыхе.

Артистка уверяет, что никогда не была у пластического хирурга, а поддерживать красоту ей удается благодаря грамотному уходу косметолога и безвредным омолаживающим процедурам у специалиста.

Валерия муж

Первым мужем певицы стал музыкант Леонид Ярошевский – с ним певица приехала из Саратова поступать в Институт Гнесиных. Сама артистка называла этот брак юношеским, а причиной развода назвала слабохарактерность своего избранника.

Валерия с первым мужем Леонидом Ярошевским / kp.ru

Последние полгода перед расторжением брака с Ярошевским, она познакомилась со своим вторым супругом, композитором Александром Шульгиным. В браке у пары родились трое детей: Анна, Артемий и Арсений.

В браке с Шульгиным Валерия терпела агрессию по отношению к себе: он повышал на нее голос, устраивал скандалы, даже поднимал руку. Певица не выдержала, и в феврале 2002 года они развелись.

Валерия со вторым мужем Александром Шульгиным / 24СМИ

Третьим мужем Валерии стал продюсер Иосиф Пригожин. Пара сыграла свадьбу 5 июня 2004 года. На 14-ую годовщину свадьбы в 2018 году супруги решили обвенчаться.

Детей в браке у пары нет, но супруги никогда не скрывали, что мечтают о совместных детях. В 2014 году певице удалось забеременеть, но на втором месяце у нее случился выкидыш.

Валерия с третьим мужем Иосифом Пригожиным / instagram.com/valeriya

Валерия дети

В браке со вторым мужем Шульгиным Валерии посчастливилось трижды стать матерью. Дочь – Анна Шульгина, - родилась 21 июня 1993 года. Девушка пошла по стопам мамы, и стала певицей – она выпускает песни под псевдонимом Shena?.

Вторым ребенком пары стал Артемий Шульгин – он родился 24 августа 1994 года. Парень окончил престижный Женевский университет Вебстер. Юноша получил образование в нескольких сферах: финансы и программирование, а также музыкальное и звуковое оформление. Молодой человек мечтал открыть собственный бизнес, однако теперь занялся продюсированием иностранных артистов.

Младший сын Валерии - Арсений Шульгин родился 8 ноября 1998 года, он талантливый пианист, в 2018 году открыл авторский курс по игре на фортепиано. В 16 лет Арсений начал жить отдельно от родителей со своей девушкой, моделью Анной Шеридан.

Кроме того, Валерия является мачехой детям супруга Иосифа Пригожина - Дмитрию, Данае и Елизавете.

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