"Царский отдых": Валерия похвасталась фигурой на Мальдивах

Валерия показала фото с отдыха на Мальдивах / https://www.instagram.com/valeriya

Российская певица Валерия, которая ответила критикам насчет Зеленского, показала фото, сделанные во время отдыха на Мальдивах.

На снимках, которыми 50-летняя артистка поделилась на своей странице в Instagram, она запечатлена в розовом купальнике, демонстрируя подтянутые формы.

"Продолжаю делиться фотографиями из отпуска. Мои дорогие, спасибо, что Вы со мной. Как приятно читать добрые, остроумные, мудрые комментарии. Но есть и те, кого я раздражаю, хоть это и странно, они же по доброй воле на меня подписаны. Вот таким хочется пожелать хорошего настроения, душевного равновесия, а для этого просто необходимо избавиться от источника отрицательных эмоций. В Инстаграме это делается одним касанием кнопки "отписаться". Ребята, давайте жить дружно!", - написала певица.

Поклонники отметили, что для своего возраста, артистка выглядит просто идеально.

"Идеальная фигура!", "Стройная, спортивная, позитивная, красивая, прелесть! Хочется быть похожей на вас, мотивируете", "Это какое надо иметь терпение и силу воли, чтоб так выглядеть!", "Валерия, как Вы работаете и отдаете себя сцене, многие и многие годы, Вы заслуживаете царский отдых! Любви и счастья Вам!", - писали юзеры.

Ранее Валерия показала фото с повзрослевшим сыном.