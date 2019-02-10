"Какой красивый": Валерия показала фото с повзрослевшим сыном

Валерия показала повзрослевшего сына / https://www.instagram.com/valeriya

Российская певица Валерия, которой недавно исполнилось 50 лет, показала своего повзрослевшего сына Арсения Шульгина от второго брака.

На селфи, которым артистка поделилась на своей странице в Instagram, певица счастливо улыбается, а 20-летний парень пристально смотрит в камеру.

"Какой прекрасный вечер мы провели с близкими! Любимые, спасибо вам, что вы все у меня есть", - подписала фото артистка.

Поклонники заметили сходство певицы и ее сына, и расхвалили внешность Арсения.

"Сын-красавец!", "Какой красивый", "Очень приятно на вас смотреть, залюбовалась. Счастья, вам и вашей семье", "Сын красавец! Копия мамы!", - писали поклонники.

Ранее Валерия показала с мужем "ролевые игры".