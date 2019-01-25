"Озорники вы, однако": Валерия показала с мужем "ролевые игры"

Валерия показала фото с мужем / instagram.com/valeriya

Российская певица Валерия, которой недавно исполнилось 50 лет, показала необычное фото со своим мужеи, продюсером Иосифом Пригожиным.

На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком, на котором позирует на коленях перед Пригожиным, который запечатлен в традиционной одежде арабов.

"Муж подписал это фото: "Ролевые игры". У вас есть версии получше?", - подписала снимок певица.

Поклонники отметили, что мужу Валерии к лицу такой наряд, и оставили десятки комплиментов паре.

"Иосифу идет такая одежда, как шейх", "Озорники вы, однако", "Султан твоего сердца", "Чувство юмора у Вас не отнять! Шикарно!", "Валерия, мужа советую слушаться", "Ничего себе фантазия!", - писали юзеры.

Ранее Валерия похвасталась наградой, полученной из рук Путина.