Валерия похвасталась наградой, полученной из рук Путина

Валерия похвасталась новой наградой / https://www.instagram.com/valeriya

Российская певица Валерия, которой недавно исполнилось 50 лет, похвасталась наградой, полученной из рук президента РФ Владимира Путина.

На своей странице в Instagram артистка показала видео, на котором она подошла к Путину, пожала ему руку, и он поцепил ей на пиджак орден Дружбы.

"Сегодня в моей жизни случилось грандиозное событие - я стала кавалером ордена Дружбы. Музыка - мощная сила, которая объединяет людей разных национальностей и вероисповеданий, и я, счастлива быть к этому причастной", - написала певица.

Валерия добавила, что во время вручения награды волновалась так, "что думала, сердце остановится".

"Но это и объяснимо, с другой стороны, все - таки не каждый день такие события случаются, а получить высокую награду из рук самого Президента - дорогого стоит. Спасибо всем моим авторам, единомышленникам, соратникам, зрителям за то, что они у меня есть, потому что за любым успехом стоит команда", - написала Валерия.

Ранее в России появился еще один "певец Путина".