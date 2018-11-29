Валерия похвасталась наградой, полученной из рук Путина

Певица стала кавалером ордена Дружбы народов.
Российская певица Валерия, которой недавно исполнилось 50 лет, похвасталась наградой, полученной из рук президента РФ Владимира Путина.
На своей странице в Instagram артистка показала видео, на котором она подошла к Путину, пожала ему руку, и он поцепил ей на пиджак орден Дружбы.
"Сегодня в моей жизни случилось грандиозное событие - я стала кавалером ордена Дружбы. Музыка - мощная сила, которая объединяет людей разных национальностей и вероисповеданий, и я, счастлива быть к этому причастной", - написала певица.
Сегодня в моей жизни случилось грандиозное событие - я стала кавалером ордена Дружбы . Музыка - мощная сила, которая объединяет людей разных национальностей и вероисповеданий, и я, счастлива быть к этому причастной. ??? На фото с великой женщиной, Президентом Федерации художественной гимнастики РФ, кавалером множества орденов, а с сегодняшнего дня кавалером ордена За заслуги перед Отечеством 2 степени Ириной Винер. ?️?️?️ ???Костюм @delpozo из @boutique_no7 сегодня в Екатерининском зале Кремля смотрелся идеально.
Валерия добавила, что во время вручения награды волновалась так, "что думала, сердце остановится".
"Но это и объяснимо, с другой стороны, все - таки не каждый день такие события случаются, а получить высокую награду из рук самого Президента - дорогого стоит. Спасибо всем моим авторам, единомышленникам, соратникам, зрителям за то, что они у меня есть, потому что за любым успехом стоит команда", - написала Валерия.
В продолжение предыдущего поста небольшое видео. Сама себе удивляюсь, но волновалась так, что думала, сердце остановится, но это и объяснимо,с другой стороны, все - таки не каждый день такие события случаются, а получить высокую награду из рук самого Президента - дорогого стоит. Спасибо всем моим авторам, единомышленникам, соратникам, зрителям за то, что они у меня есть, потому что за любым успехом стоит команда.
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