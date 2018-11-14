В России появился еще один "певец Путина"

Диме Билану присвоили звание Заслуженного артиста РФ.
Президента РФ Владимир Путин присвоил известному российскому певцу Диме Билану звание Заслуженного артиста Российской Федерации.
Указ о присвоении появился на официальном интернет-портале правовой информации РФ.
"За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Билану Диме Николаевичу — артисту, Кабардино-Балкарская Республика", — сообщается в документе.
Напомним, Билан дважды представлял Россию на Евровидении, и в 2008 году впервые в истории страны выиграл песенный конкурс.
Ранее Дима Билан покрасовался в опасной позе, опубликованы фото.