"Скользко, высоко": Дима Билан покрасовался в опасной позе, опубликованы фото

Дима Билан сфотографировался в опасной позе / instagram.com/bilanofficial

Известный российский певец Дима Билан выложил в Сеть фотографии, на которых запечатлен в опасной позе — стоя на периле террасы.

Снимки были сделаны в российском городе Улан-Удэ (столица Республики Бурятия), говорится на странице артиста в Instagram.

"Когда паришь над городом Улан-Удэ… (во вторник вечером, 23 октября, в городе был запланирован концерт Билана — Ред.)", — подписал фото исполнитель.

Снимки по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "… скользко, высоко", — отметила iasi9545. "Городской пейзаж серый, а то что нерукотворно здесь — прекрасно — небо и человек", — считает alena21_3. "Блин, осторожно! Классный самоконтроль тела, скажу я вам!", — поделилась мнением elena_yilmaz84.

Напомним, 18 сентября в столице России Москве Дима Билан попал в ДТП на Ленинском проспекте. Позже певец признал, что авария произошла из-за того, что он отвлекся.