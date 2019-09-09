Жуткое горе: Валерия потеряла сына от Пригожина

Валерия потеряла сына от Пригожина / UA-Football

Валерия и Иосиф Пригожин вместе уже 15 лет. И начало их отношений было омрачено огромным горем.

В эфире программы Судьба человека Валерия призналась, как они потеряли своего не рожденного малыша.

"Я очень сильно заболела. Мне было так плохо, что пришлось принять большую дозу антибиотиков. Тогда я еще не знала, что беременна. Потом, когда тесты уже показали положительный результат, мы стали ждать. Врачи сказали, что предсказать что-то сложно, но мы надеялись", – рассказала 51-летняя певица.

Валерия и Иосиф даже успели подобрать будущему сыну имя – Егор. Но у Валерии случился выкидыш.

Читайте такжеПодробный календарь беременности по месяцам с фото: что важно знать"На следующий день мне нужно было лететь на гастроли. Вот так мы и пережили. Мы все свои раны залечиваем в работе", — объяснила артистка.

Валерия также призналась, что у Пригожина бывают конфликты со старшими детьми, но сама Валерия всеми силами старается наладить мир в их большой семье.

Напомним, в Валерии трое детей от предыдущего брака – также как и у Пригожина трое детей от его прошлых отношений.

Ранее в семье Валерии сыграли тайную свадьбу. На свадьбу сына Валерия и Иосиф Пригожин приехать не смогли.

Также Валерия похвасталась фигурой на Мальдивах. Певица покрасовалась в мини-бикини.