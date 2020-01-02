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"Уровень идиотизма беспредельный": Гребенщиков распесочил россиян

2 января 2020, 12:29

Борис Гребензиков дал большое интервью, в котором вспомнил о цензуре в СССР и сравнил с отношением к культуре в современной России.

Борис Гребенщиков
Борис Гребенщиков / Youtube

Знаменитый музыкант и певец Борис Гребенщиков отметил, что современная Россия успела отметиться более жестким отношением з музыкантам и певцам, чем это было в СССР.

Борис Гребенщиков вспомнил прошлые годы в интервью Алексею Пивоварову для проекта Редакция на Yoytube.

Борис Гребенщиков признался, что ранее в СССР их тексты почти всегда цензурировались и переписывались, но это в сравнение не идет с современным контролем в России.

"Очень многие тексты цензуровали. У меня, скажем, в песни "Почему не падает небо" строчка "мрамор плечей ее", была сочтена порнографической. Уровень идиотизма тогдашней культуры был не близок к теперешнему, но тоже бил рекорды. Теперь, конечно, сильнее. Сейчас уровень идиотизма беспредельный и он все растет", - говорит Гребенщиков.

Борис Гребенщиков
Борис Гребенщиков / Instagram

Полное интервью Бориса Гребенщикова / Редакция/Исходники смотреть онлайн 

Ранее Максим Галкин едко прикололся над Владимиром Путиным в Новый год.

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