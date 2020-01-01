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Максим Галкин едко поиздевался над Путиным

1 января 2020, 13:45

Пародист Максим Галкин показал видео, на котором от души высмеял Новогоднее обращение Владимира Путина в России.

Путин, Песков
Максим Галкин поиздевался над Владимиром Путиным / Reuters

Максим Галкин высмеял поздравление Владимира Путина россиян с Новым годом 2020, и опубликовал свое видео в сети.

Максим Галкин в Instagram едко высмеял Владимира Путина.

"Новогоднее необращение", - пишет Максим Галкин под видео.

Ролик после критики выступления Галкина, комик решил сделать немым - то есть на видео не сказано ни одного слова.

Вся "соль" видео - в обстановке, жестикуляции и выражении лица Галкина и его коллеги.

К слову, ролик пародии на Путина Галкин записал вместе с Дмитрием Грачевым - "двойником" Путина.

Поздравление с Новым годом Галкин высмеял Путина смотреть онлайн видео:

Напомним, Владимир Зеленский записал необычное поздравление украинцев с Новым годом. Праздничное видео длится более 13 минут.

Максим Галкин поздравления Владимир Путин Новый год 2020
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