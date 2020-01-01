Максим Галкин едко поиздевался над Путиным

Пародист Максим Галкин показал видео, на котором от души высмеял Новогоднее обращение Владимира Путина в России.
Максим Галкин высмеял поздравление Владимира Путина россиян с Новым годом 2020, и опубликовал свое видео в сети.
Максим Галкин в Instagram едко высмеял Владимира Путина.
"Новогоднее необращение", - пишет Максим Галкин под видео.
Ролик после критики выступления Галкина, комик решил сделать немым - то есть на видео не сказано ни одного слова.
Вся "соль" видео - в обстановке, жестикуляции и выражении лица Галкина и его коллеги.
К слову, ролик пародии на Путина Галкин записал вместе с Дмитрием Грачевым - "двойником" Путина.
Поздравление с Новым годом Галкин высмеял Путина смотреть онлайн видео:
Напомним, Владимир Зеленский записал необычное поздравление украинцев с Новым годом. Праздничное видео длится более 13 минут.