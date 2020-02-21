Украинофобка Валерия идет в Госдуму с партией феминисток

Валерия / Instagram

Российская певица Валерия, которая незаконно посещает аннексированный Крым, решила, что пришло время идти в политику. Валерия создает свою партию для выборов в Госдуму 2021, пишет Фонтанка.ру со ссылкой на мужа Валерии продюсера Иосифа Пригожина.

Они уже придумали возможное название для будущей партии — Сильные женщины. Валерия обещает бороться за права женщин, защищать их от домашнего насилия. Певица по себе знает, что это такое. В интервью она рассказывала, как бывший муж Шульгин избивал ее.

"Есть мужчины, готовые поддерживать женщин в их желании сделать нашу страну лучше. России нужен этот баланс", — сказал Пригожин.

Он также добавил, что партия жены поддержит депутата Оксану Пушкину, которая разрабатывает законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия" в России.

Ранее Сергей Шнуров стал №1 в Партии Роста России, которая идет на выборы в Госдуму 2021.