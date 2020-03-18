EBU отменил Евровидениеи 2020 - официально

Евровидение 2020 отменили / пресс-служба

После первых слухов об отмене Евровидения 2020, появилась официальная реакция организаторов конкурса. В 2020 году Евровидение не будет проводится, говорится в Twitter.

После длительных обсуждений и рассмотрения всех вариантов, EBU, NPO, NOS, AVROTROS и Роттердам решили отменить Евровидение 2020.

Организаторы попозже займутся обсуждением перспектив, места и времени проведения Евровидения 2021.

Всем, кто работал над созданием стадиона в Роттердаме, оплатят работу, всем кто купил билеты и вложил деньги - вернут средства.

Ранее израильские СМИ стали распространять слухи, что организаторы отменили Евровидение 2020.

До этого украинская группа Go-A неожиданно поднялась в рейтинге от букмекеров на Евровидение 2020.