Евровидение 2020: Украина стремительно "рвонула" вверх в рейтинге победителей

Евровидение 2020 - поднялся рейтинг Go-A / Instagram

Неожиданно Украина стала подниматься вверх в рейтинге прогнозов букмекеров на Евровидение 2020. Группа Go-A стремительно обошла сразу несколько стран и приблизилась к "рейтинговому списку".

Через неделю после появления в сети последней песни-участницы на Евровидение-2020 - Uno Little Big, Украина неожиданно "рвонула" в ТОП-20 по прогнозам букмекеров.

Если после появления песни, гурппа Go-A "упала" аж на 28 место из 41, то теперь динамика роста рейтинга грозит внести ее в ТОП-20 участников.

На 18 марта Украина заняла 23 место в рейтинге участников Евровидения 2020, обойдя Великобританию, Ирландию, Чехию, Албанию и Францию, всего за несколько дней.

Напомним, что в начале марта группа Go-A изменила кое-что в своей песне Соловей, но после перепубликации, украинцы все-равно не оценили ее.

Go-a Соловей слушать онлайн песню:

Ранее в сети обсуждали, как Россия "прикольнулась" с песней на Евровидение 2020.