Евровидение 2020: Украина стремительно "рвонула" вверх в рейтинге победителей

После того, как все песни на Евровидение были представлены, а люди в условиях карантина их переслушали, украинская группа Go-A стала набирать популярность.
Неожиданно Украина стала подниматься вверх в рейтинге прогнозов букмекеров на Евровидение 2020. Группа Go-A стремительно обошла сразу несколько стран и приблизилась к "рейтинговому списку".
Через неделю после появления в сети последней песни-участницы на Евровидение-2020 - Uno Little Big, Украина неожиданно "рвонула" в ТОП-20 по прогнозам букмекеров.
Если после появления песни, гурппа Go-A "упала" аж на 28 место из 41, то теперь динамика роста рейтинга грозит внести ее в ТОП-20 участников.
На 18 марта Украина заняла 23 место в рейтинге участников Евровидения 2020, обойдя Великобританию, Ирландию, Чехию, Албанию и Францию, всего за несколько дней.
Напомним, что в начале марта группа Go-A изменила кое-что в своей песне Соловей, но после перепубликации, украинцы все-равно не оценили ее.
Go-a Соловей слушать онлайн песню:
Ранее в сети обсуждали, как Россия "прикольнулась" с песней на Евровидение 2020.