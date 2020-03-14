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Евровидение-2020: Россия прикольнулась, а Украина обошла Францию

14 марта 2020, 16:42

Little Big по приколу отправили свою песню на Национальный отбор в РФ.

Группа Little Big
Группа Little Big / скриншот

Участники российской группы Little Big рассказали, как попали на Евровидение-2020. По их словам, песню они отправили по приколу.

"В прошлом году мы реально отсылали песню с надеждой попасть туда. В этом году мы решили прикольнуться, отослать песню — все равно нас не возьмут. И тут так получилось, что Киркорова уже нет там, нам ответили. Получается, что прикол вышел из-под контроля", - рассказал Илья Прусикин в эфире шоу Вечерний Ургант.

При этом он указал, что узнали о том, что их выбрали, менее двух недель назад.

"Нам 2 марта говорят: "Ребята, вы едете на Евровидение. Вам нужно всего-то записать песню и сделать клип", — объяснил вокалист.

В результате музыканты за пять дней сняли клип на песню Uno.

"Мы были в аду. Были в аду", — признался Прусикин.

Стоит отметить, что после того, как рейв-группа Little Big представила свою песню Uno для Евровидения-2020, Украина потеряла свои позиции в рейтинге букмекеров, о чем свидетельствуют данные в реальном времени на официальном сайте.

Так, в субботу утром, 14 марта, Украина оказалась на 28 месте, но уже к обеду вернулась на 27 и обошла Францию.

В свою очередь, российские представители замыкают пятерку лидеров.

В то же время первое место пророчат Болгарии, второе – Швейцарии, а третье – Литве.

Как ранее сообщал Главред, Little Big представили новую песню Uno, написанную  специально для Евровидения 2020. 

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