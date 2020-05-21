Беременная Alyosha назначила график концертов на 2020 год

Alyosha / Пресс-служба

Популярная украинская певица Alyosha, которая ожидает пополнения в семье, опубликовала график своих гастролей в послеродовой период.

Как стало известно со страницы артистки в Инстаграм, она планирует вернуться на сцену уже осенью 2020.

"Друзья! Наконец могу ответить, когда мы с вами встретимся на концертах в ваших городах. Это произойдет в конце 2020 и уже в 2021 Почему так долго? Ситуация в мире внесла свои коррективы в мой четкий тайминг между концертами и приведением в свет третьей топольки. Сейчас беременность и рождение ребенка появились на первый план, но это означает лишь одно - моя жажда петь для вас будет просто огромной", - сказала она.

Новые даты концертов:

14.11.20 - Коростень

19.11.20 - Н.-Волынский

22.11.20 - П.-Хмельницкий

14.02.21 - Львов

16.02.21 - В.-Волынский

21.02.21 - Горохов

27.02.21 - Нетешин

06.03.21 - Дубно

08.03.21 - Вараш

11.03.21 - Нововолынск

14.03.21 - Подольск

Она отметила, что все билеты будут действительны.

Alyosha график концертов

"Сейчас есть концерты, перенесены на неопределенный срок. Это выступления в Миргороде, Черкассах и Одессе. Вернуть деньги за билеты вы можете в местах их приобретения. Счастья всем, улыбок и отличного настроения! Мы встретимся быстрее, чем вам может показаться!", - добавила певица.

Напомним, Alyosha ожидает появление третьего ребенка летом 2020. Певица замужем за фронтменом группы Антитела Тарасом Тополей. Пара воспитывает двух сыновей, семилетнего Романа и четырехлетнего Марка.