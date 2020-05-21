Беременная Alyosha назначила график концертов на 2020 год

Украинская певица Alyosha ожидает рождения 3 ребенка. Однако, она уже спланировала концертную деятельность после ожидаемой даты родов.
Популярная украинская певица Alyosha, которая ожидает пополнения в семье, опубликовала график своих гастролей в послеродовой период.
Как стало известно со страницы артистки в Инстаграм, она планирует вернуться на сцену уже осенью 2020.
"Друзья! Наконец могу ответить, когда мы с вами встретимся на концертах в ваших городах. Это произойдет в конце 2020 и уже в 2021 Почему так долго? Ситуация в мире внесла свои коррективы в мой четкий тайминг между концертами и приведением в свет третьей топольки. Сейчас беременность и рождение ребенка появились на первый план, но это означает лишь одно - моя жажда петь для вас будет просто огромной", - сказала она.
Новые даты концертов:
- 14.11.20 - Коростень
- 19.11.20 - Н.-Волынский
- 22.11.20 - П.-Хмельницкий
- 14.02.21 - Львов
- 16.02.21 - В.-Волынский
- 21.02.21 - Горохов
- 27.02.21 - Нетешин
- 06.03.21 - Дубно
- 08.03.21 - Вараш
- 11.03.21 - Нововолынск
- 14.03.21 - Подольск
Она отметила, что все билеты будут действительны.
"Сейчас есть концерты, перенесены на неопределенный срок. Это выступления в Миргороде, Черкассах и Одессе. Вернуть деньги за билеты вы можете в местах их приобретения. Счастья всем, улыбок и отличного настроения! Мы встретимся быстрее, чем вам может показаться!", - добавила певица.
Напомним, Alyosha ожидает появление третьего ребенка летом 2020. Певица замужем за фронтменом группы Антитела Тарасом Тополей. Пара воспитывает двух сыновей, семилетнего Романа и четырехлетнего Марка.