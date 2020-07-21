Gorillaz Pac-Man - новый клип с матом взвывает Ютуб

Gorillaz - PAC-MAN - перевод песни / Youtube

Группа Gorillaz представила новый клип Pac-Man в коллаборации с ScHoolboy Q, который также появляется в мультяшном мире - однако в своем реальном человеческом виде.

Клип и песня Gorillaz имеет в себе и расистские высказывания, и намеки о коррупции и прочей преступной жизни США.

Это пятый эпизод проекта Song Machine, который будет состоять из песен, записанных с другими исполнителями.

По сюжету 2-D играет в Пакмана, а остальные члены группы занимаются своими делами. Заметные редкие моменты, когда у 2-D появляются снова зрачки.

Gorillaz Pac-Man - ft. ScHoolboy Q смотреть онлайн клип без цензуры:

Gorillaz Pac-Man - перевод песни

Хорошо,

Поехали,

Ах ах,

Вы можете испугать меня, вы можете бросить меня в яму льва

Вы можете одолжить мои руки и сказать, что меня здесь нет

Я безумный Pac-Man, живущий в выровненном мире

Куда бы я ни пошел, я не знаю, где я

Вы можете называть меня придурошным, вы можете называть меня сумасшедшим и подавленным

Вы можете держать меня за руку, плыть ко мне в свете купания

Все знают, когда мне было грустно, я влюбился в тебя

Куда бы я ни пошел, я подчеркиваю, я подчеркиваю

Я подчеркиваю, я подчеркиваю, подчеркиваю

Вы можете спрятать голову, вы можете бросить меня в яму льва

Вы можете занять мои дни и сказать мне, что я не синий

Все знают, когда мне было грустно, я влюбился в тебя

Куда бы я ни пошел, я не знаю, где я

Я подчеркиваю, я подчеркиваю

Я подчеркиваю, я подчеркиваю

Я подчеркиваю, я подчеркиваю

Я подчеркиваю, я подчеркиваю

Я подчеркиваю, я подчеркиваю

Я подчеркиваю, я подчеркиваю

Я подчеркиваю, я подчеркиваю

Я подчеркиваю

Как я могу доверять правде?

Когда у меня ничего нет

Я разбил свои мысли, чтобы вытащить мою раковину

Э-э, зачем мне держать язык за хвостом?

Ай, не могу мечтать, если мое эго сломано, нет

Шутки, которые пытаются найти ответ нету (Uh)

Мой тип драйва, ты не можешь купить это дерьмо

У тебя есть сердце, но оно так не бьется

У меня была искра, затем мой разум отправился в путешествие

Создайте волну, чтобы вибрация смешивалась

(Я безумный Pac-Man) Су

(Жизнь в выровненном мире)

Да, я был на высоте

Упал с потолка, прежде чем я упал

"Потому что мне нужно было расти, Брюс Ли, королевский с жаром

Гулял по краю, трах*лся, пытаясь помечтать в постели

"Прежде чем я умру на этих лекарствах, н*гры собираются умереть на федералах

"Прежде чем я доберусь до тюрьмы, положи один в голову

Тр*хни судью и прокурора за повешение

Плюс тридцать и все еще в движении, я ближе к жизни, верно?

Ближе к жизни, верно?

Все травмы прошлого никогда не учили меня бояться высоты

Нормально летать сейчас, не могу застрять в красных огнях

Улетай, спасение жизни для Черного рыцаря

Держи кусок, не буддист, получил весь гул капота

Я как Crip, как я тушил, ты на заднице, застрял, тупой

Вы заставляете нас выглядеть плохо, я бью ритм, не потерплю краха

Я должен был заполнить свою сумку, я должен был спрятать свой тайник

Вы знаете, мигают огни полицейских, я должен был очистить свой горизонт

Я представляю свой флаг, я отдал капюшону последнее

Каждую взрослую минуту мне приходилось менять свой имидж

Мозг не имеет границ, вы думаете, что мельница - значит победить

Свиньи здесь шкуры, ваша душа не подлинная

Вы умерли и до сих пор не живете