НеВоНа - Alyosha выпустила новый клип

Alyosha пошла на эксперимент со внешностью ради создания лирик видео на трек Не вона. Песня вышла ночью 9 июля.
По словам певицы, идея трека родилась в киевских пробках, когда настроение навеяло мелодию и слова.
"Выходить к лету с релизом не планировалось: работа над треком велась около года, а постоянные эксперименты с саундом не позволяли озвучить точных сроков", - призналась Alyosha.
Трек Не вона дополняет лирик-видео, в котором артистка сменила четыре образа, представ шатенкой, брюнеткой, блондинкой и необычном для себя малиновым цветом волос.
"Это, хоть и не моя история, но навеяна она моими наблюдениями и написана на основе реальных событий из жизни реальных людей. История о немного странных отношениях, где один партнер влюбляется лишь в выдуманный образ вместо того, чтобы принять партнера таким, каков он есть на самом деле. По традиции, спустя какое-то время, такие отношения становятся очень "веселыми" или прекращаются вовсе. А люди теряют драгоценное время зря. Пусть вам повезет найти своего человека и принять его настоящим, вашим, родным", — прокомментировала Alyosha.
Alyosha НеВоНа смотреть онлайн новый клип:
Alyosha НеВоНа - слова и текст песни
1 куплет
В своїх руках
Заколисай
Там, де вітри
Теплі й швидкі
Торкались вій
Грались вгорі
Зплели в колосок
Наші думки
Аларм Аларм
Еднання двох карм
Аларм Аларм
Та не я в твоїх думках
Аларм Аларм
Еднання двох карм
Аларм Аларм
Нанаранарананананана
Нанаранарананананана
Нанаранарананананана
Але ж я не вона
Нанаранарананананана
Нанаранарананананана
Нанаранарананананана
Але ж я не вона
2 куплет:
З першим літнім дощем
Під твоїм плащем
Закохаюся знов
В колір твоїх очей
Влучно стріла
В серце потрапила
Чи я схожа на ту,
Що ти собі малював?
Аларм Аларм
Еднання двох карм
Аларм Аларм
Аларм Аларм
Еднання двох карм
Аларм Аларм
Приспів:
Нанаранарананананана
Нанаранарананананана
Нанаранарананананана
Але ж я не вона
Нанаранарананананана
Нанаранарананананана
Нанаранарананананана
Але ж я не вона
Нанаранарананананана
Нанаранарананананана
Нанаранарананананана
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