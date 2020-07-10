НеВоНа - Alyosha выпустила новый клип

Alyosha НеВона - видео и слова / Пресс-служба

Alyosha пошла на эксперимент со внешностью ради создания лирик видео на трек Не вона. Песня вышла ночью 9 июля.

По словам певицы, идея трека родилась в киевских пробках, когда настроение навеяло мелодию и слова.

"Выходить к лету с релизом не планировалось: работа над треком велась около года, а постоянные эксперименты с саундом не позволяли озвучить точных сроков", - призналась Alyosha.

Трек Не вона дополняет лирик-видео, в котором артистка сменила четыре образа, представ шатенкой, брюнеткой, блондинкой и необычном для себя малиновым цветом волос.

Alyosha / пресс-служба

Alyosha / пресс-служба

Alyosha / пресс-служба

"Это, хоть и не моя история, но навеяна она моими наблюдениями и написана на основе реальных событий из жизни реальных людей. История о немного странных отношениях, где один партнер влюбляется лишь в выдуманный образ вместо того, чтобы принять партнера таким, каков он есть на самом деле. По традиции, спустя какое-то время, такие отношения становятся очень "веселыми" или прекращаются вовсе. А люди теряют драгоценное время зря. Пусть вам повезет найти своего человека и принять его настоящим, вашим, родным", — прокомментировала Alyosha.

Alyosha НеВоНа смотреть онлайн новый клип:

Alyosha НеВоНа - слова и текст песни

1 куплет

В своїх руках

Заколисай

Там, де вітри

Теплі й швидкі

Торкались вій

Грались вгорі

Зплели в колосок

Наші думки

Аларм Аларм

Еднання двох карм

Аларм Аларм

Та не я в твоїх думках

Аларм Аларм

Еднання двох карм

Аларм Аларм

Нанаранарананананана

Нанаранарананананана

Нанаранарананананана

Але ж я не вона

Нанаранарананананана

Нанаранарананананана

Нанаранарананананана

Але ж я не вона

2 куплет:

З першим літнім дощем

Під твоїм плащем

Закохаюся знов

В колір твоїх очей

Влучно стріла

В серце потрапила

Чи я схожа на ту,

Що ти собі малював?

Аларм Аларм

Еднання двох карм

Аларм Аларм

Аларм Аларм

Еднання двох карм

Аларм Аларм

Приспів:

Нанаранарананананана

Нанаранарананананана

Нанаранарананананана

Але ж я не вона

Нанаранарананананана

Нанаранарананананана

Нанаранарананананана

Але ж я не вона

Нанаранарананананана

Нанаранарананананана

Нанаранарананананана

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