Cadillac Morgenshtern & Элджей стал самым популярным клипом Youtube

Cadillac Morgenshtern & Элджей

Эксцентричные хип-хип исполнители Моргенштерн и Элджей ко дню рождения одного из исполнителей опубликовали клип Cadillac, песню которого выпуслити в июне.

Всего за 7 часов клип Cadillac набрал 3,5 миллионов просмотров и стал №1 в трендах Ютуба

"Упс полляма за 15 минут", — написал в инстаграме Моргенштерн, приложив скриншот из YouTube

Премьера трека Cadillac состоялась в начале июня. Песня сразу же попала в тренды YouTube и Apple Music. Однако вскоре запись песни на YouTube заблокировали, а Элджей сообщил в инстаграме, что клипа не будет. Кроме того, музыканты отписались друг от друга.

Похоже, что все разногласия они между собой все же решили, раз клип все-таки вышел на Youtube.

Morgenshtern & Элджей - Cadillac смотреть онлайн:

Morgenshtern & Элджей Cadillac - слова песни

[Voice Tag, MORGENSHTERN]

Слава, что ты сделал?

Хы!

[Припев, MORGENSHTERN]

Эй, цепь на мне, сыпь лавэ

Сотка тыщ на Bag LV

Сотни с*к хотят ко мне

Сотни с*к хотят камней

Как дела? Как дела?

Это новый Cadillac

Делать деньги, делать деньги

Делать деньги, бл**ь, вот так

(Okey, фиу)

[Куплет 1, MORGENSHTERN]

Hey, bitch, we got some пушки (прр, пау)

Пау-пау, попал по тушке (ха)

На мне ща две подружки (оу, да)

Bitch, я вишу, как молодой Пушкин (у)

Цепи висят на папе (йе)

Копаем cash лопатой (йе)

Богатый будто каппер (йе)

Как там твоя зарплата?

[Переход, MORGENSHTERN]

Эй, посмотри

Два мульта на мне — часы

Три на шее, семь под жопой

Мне чуть больше двадцати

Посмотри, посмотри

Два мульта на мне — часы

Три на шее, семь под жопой

Мне чуть больше двадцати

[Припев, MORGENSHTERN]

Эй, цепь на мне, сыпь лавэ

Сотка тыщ на Bag LV

Сотни сук хотят ко мне

Сотни сук хотят камней

Как дела? Как дела?

Это новый Cadillac

Делать деньги, делать деньги

Делать деньги, бля*ь, вот так

[Куплет 2, Лёха Элджей]

I am busy, мне по**й на кризис

Я в нём вырос (wha, wha, wha)

Кто о чём мечтал -

То мы и взяли на вынос

(blyah, blyah)

Эдлиб свежей, чем весь

Музыкальный бизнес (blih, blih)

Этот фит убьёт быстрей, чем коронавирус

(сэмпл "пердежа" в микро)

Sayonara "Sick" Boy -

Это мой дом, это мой жон

Это мой двор -

Е**йший chill zone

Молодой самурай

С прозрачным зонтом

Под проливным валютным дождём

(Кх-кх-кх)

Фенимор Купер

Разворот лукбука

Твоя подружка др*чит

На мой sport-car у клуба

[Переход, Элджей]

У, у, у, у, у, у, у

[Припев, MORGENSHTERN]

Эй, цепь на мне, сыпь лавэ

Сотка тыщ на Bag LV

Сотни с*к хотят ко мне

Сотни с*к хотят камней

Как дела? Как дела?

Это новый Cadillac

Делать деньги, делать деньги

Делать деньги, бл**ь, вот так

[Voice Tag, Slava Marlow]

Слава, что ты сделал?

