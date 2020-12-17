Океан Ельзи представила новый хит "Тримай"

Перед новогодними праздниками группа Океан Ельзи успела представить чувственную песню.
Группа Океан Ельзи записала новую песню "Тримай", презентовав сразу же и клип к ней, в котором снялись Фатима Горбенко и Василий Кухарский.
В новом клипе Фатима Горбенко играет невесту, которая прямо перед свадьбой вечером сбегает от нелюбимого мужчины к первой любви(Василий Кухарский).
Они целую ночь дурачатся и проводят время вместе, вспоминая юную любовь.
В финале ролика появился Святослав Вакарчук, который стоит на том же месте, что и влюбленные, а на столбе висит объявление, что они пропали без вести.
Съемки клипа проходили в Киеве - можно легко узнать Дарницкую площадь, Северный мост, проспект Шухевича, разворот на Троещину, и жилой массив с новыми постройками. Кроме того, в кадре полетают также яркие пейзажи с видом на Днепр с правого берега Киева и зеленый пригород столицы.
Автором музыки и текста выступил Святослав Вакарчук.
Океан Ельзи - Тримай - смотреть новый клип:
Океан Ельзи Тримай - текст и слова песни
Від коли ти мене не бачила
Відтоді я стою над прірвою
Сьогодні ти мене побачила
За межами добра і зла
Тримай душу мою над прірвою тримай
Не дай впасти туди, не дай мені, не дай
Я стану таким, яким я був колись
Тримай душу мою міцно, інакше зірвусь униз
Униз
Униз
Інакше зірвусь униз
Униз
Униз
Інакше зірвусь униз
Відколи я тобі довірився
Відтоді я живу поемами
І мої небеса розкрилися, відколи я тебе пізнав
Тримай душу мою над прірвою тримай
Не дай впасти туди, не дай мені, не дай
Я стану таким, яким я був колись
Тримай душу мою міцно, інакше зірвусь униз
Униз
Униз
Інакше зірвусь униз
Униз
Униз
Я інакше зірвусь униз
Тримай душу мою над прірвою тримай
Не дай впасти туди, не дай мені, не дай
Я стану таким, яким я був колись
Тримай душу мою міцно, інакше зірвусь униз
Униз
Униз
Інакше зірвусь униз
Униз
Униз
Я інакше зірвусь униз
Униз
Я униз
Інакше зірвусь
Униз
Униз
Униз
Обоє зірвемось униз