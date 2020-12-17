Океан Ельзи представила новый хит "Тримай"

Святослав Вакарчук / УНИАН

Группа Океан Ельзи записала новую песню "Тримай", презентовав сразу же и клип к ней, в котором снялись Фатима Горбенко и Василий Кухарский.

В новом клипе Фатима Горбенко играет невесту, которая прямо перед свадьбой вечером сбегает от нелюбимого мужчины к первой любви(Василий Кухарский).

Они целую ночь дурачатся и проводят время вместе, вспоминая юную любовь.

В финале ролика появился Святослав Вакарчук, который стоит на том же месте, что и влюбленные, а на столбе висит объявление, что они пропали без вести.

Съемки клипа проходили в Киеве - можно легко узнать Дарницкую площадь, Северный мост, проспект Шухевича, разворот на Троещину, и жилой массив с новыми постройками. Кроме того, в кадре полетают также яркие пейзажи с видом на Днепр с правого берега Киева и зеленый пригород столицы.

Автором музыки и текста выступил Святослав Вакарчук.

Океан Ельзи - Тримай - смотреть новый клип:

Океан Ельзи Тримай - текст и слова песни

Від коли ти мене не бачила

Відтоді я стою над прірвою

Сьогодні ти мене побачила

За межами добра і зла

Тримай душу мою над прірвою тримай

Не дай впасти туди, не дай мені, не дай

Я стану таким, яким я був колись

Тримай душу мою міцно, інакше зірвусь униз

Униз

Униз

Інакше зірвусь униз

Униз

Униз

Інакше зірвусь униз

Відколи я тобі довірився

Відтоді я живу поемами

І мої небеса розкрилися, відколи я тебе пізнав

Тримай душу мою над прірвою тримай

Не дай впасти туди, не дай мені, не дай

Я стану таким, яким я був колись

Тримай душу мою міцно, інакше зірвусь униз

Униз

Униз

Інакше зірвусь униз

Униз

Униз

Я інакше зірвусь униз

Тримай душу мою над прірвою тримай

Не дай впасти туди, не дай мені, не дай

Я стану таким, яким я був колись

Тримай душу мою міцно, інакше зірвусь униз

Униз

Униз

Інакше зірвусь униз

Униз

Униз

Я інакше зірвусь униз

Униз

Я униз

Інакше зірвусь

Униз

Униз

Униз

Обоє зірвемось униз