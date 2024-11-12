Будут идти мокрый снег и ледяной дождь: какие области накроет опасная погода

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- Какой будет погода в Украине 13 ноября
- Где в Украине будет мокрый снег и ледяной дождь
Погода в Украине в среду, 13 ноября, отметится осадками во многих областях. При этом в западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях из-за низкой температуры воздуха вероятно выпадение мокрого снега или ледяного дождя.
На остальной территории Украины преимущественно будет дождь или просто густая облачность. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха в большинстве областей Украины ночью будет держаться на уровне от -2 градусов до +3 градусов, днем в среду будет +1...+4 градуса.
В южной части государства ночью +3...+5 градусов, днем +5...+9 градусов.
В Киеве 13 ноября ожидается облачная влажная погода, но серьезные осадки вряд ли будут. Ночью температура воздуха будет держаться на уровне +1 градус, днем +4 градуса.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред рассказывал, что Украину накроют мокрый снег и дожди - стало известно, в каких областях будут осадки и -8 градусов. В части регионов еще больше усилятся морозы, а также будут осадки - дождь, снег и мокрый снег. Также синоптик предупредил о туманах, которые ухудшат видимость.
Также ранее синоптик назвала точные даты, когда Украину накроет мокрый снег. Пока что в Украине сохраняется сухая погода из-за антициклона, но уже скоро погода изменится и придут дожди с мокрым снегом.
Напомним, сообщалось, что Украину скоро атакует зимняя погода. Синоптики предупреждают, что сильное похолодание придет уже через несколько дней.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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