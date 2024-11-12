Будут идти мокрый снег и ледяной дождь: какие области накроет опасная погода

Многие области накроют опасные осадки, а во всех остальных регионах будет дождь или густая облачность. Ночью ожидается минусовая температура воздуха.

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Погода в Украине - будут идти мокрый снег и ледяной дождь/ УНИАН

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Какой будет погода в Украине 13 ноября

Где в Украине будет мокрый снег и ледяной дождь

Погода в Украине в среду, 13 ноября, отметится осадками во многих областях. При этом в западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях из-за низкой температуры воздуха вероятно выпадение мокрого снега или ледяного дождя.

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На остальной территории Украины преимущественно будет дождь или просто густая облачность. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в большинстве областей Украины ночью будет держаться на уровне от -2 градусов до +3 градусов, днем в среду будет +1...+4 градуса.

В южной части государства ночью +3...+5 градусов, днем +5...+9 градусов.

В Киеве 13 ноября ожидается облачная влажная погода, но серьезные осадки вряд ли будут. Ночью температура воздуха будет держаться на уровне +1 градус, днем +4 градуса.

Погода в Украине 13 ноября/ windy.com

Кто такая Наталья Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что Украину накроют мокрый снег и дожди - стало известно, в каких областях будут осадки и -8 градусов. В части регионов еще больше усилятся морозы, а также будут осадки - дождь, снег и мокрый снег. Также синоптик предупредил о туманах, которые ухудшат видимость.

Также ранее синоптик назвала точные даты, когда Украину накроет мокрый снег. Пока что в Украине сохраняется сухая погода из-за антициклона, но уже скоро погода изменится и придут дожди с мокрым снегом.

Напомним, сообщалось, что Украину скоро атакует зимняя погода. Синоптики предупреждают, что сильное похолодание придет уже через несколько дней.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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