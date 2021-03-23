До +20 в Украине: синоптик рассказала о приходе тепла

В Украине в ближайшее время ожидается серьезное повышение температуры / Reuters

Ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что в нашей стране с большой вероятностью серьезно потеплеет к следующим выходным (27-28 марта).

Погода в Украине станет очень теплой – в западных областях ожидается до +20, рассказала эксперт в эфире канала Украина 24.

По ее словам, есть вероятность максимум 70%, что к будущим выходным температура воздуха в государстве достигнет отметки в +15.

"…а есть расчеты, что на западе страны будет +20 градусов…", – отметила собеседница.

На сайте Укргидрометцентра говорится, что 27 марта самая теплая погода днем ожидается в Закарпатской области – до +14, а 28 числа теплее всего будет в Черновицкой области – до +12.