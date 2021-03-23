До +20 в Украине: синоптик рассказала о приходе тепла

По некоторым данным, потепление в Украине уже на носу, поделилась эксперт.
Ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что в нашей стране с большой вероятностью серьезно потеплеет к следующим выходным (27-28 марта).
Погода в Украине станет очень теплой – в западных областях ожидается до +20, рассказала эксперт в эфире канала Украина 24.
По ее словам, есть вероятность максимум 70%, что к будущим выходным температура воздуха в государстве достигнет отметки в +15.
"…а есть расчеты, что на западе страны будет +20 градусов…", – отметила собеседница.
На сайте Укргидрометцентра говорится, что 27 марта самая теплая погода днем ожидается в Закарпатской области – до +14, а 28 числа теплее всего будет в Черновицкой области – до +12.
- Ранее в Укргидрометцентре составили прогноз погоды для Украины на 23 марта. Днем максимальная температура ожидалась +6 градусов.
- Самая теплая погода прогнозировалась в Закарпатской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Херсонской областях и в подконтрольном России Крыму.
- В прогнозе Гидрометцентра на 24 марта отмечено, что в дневное время максимально высокая температура светит Закарпатью – до +8 градусов.
Автор: Екатерина Присяжнюк