Сильный дождь и снег: синоптик назвал погодных лузеров Украины 24 марта

В среду в двух регионах нашей страны спрогнозированы ливни со снегом.
В среду, 24 марта, самая неблагоприятная погода в Украине будет на востоке – в Донецкой и Луганской областях ожидается сильный дождь со снегом.
Дожди со снегом также прогнозируются в центральных и южных областях нашей страны, сообщили в Украинском гидрометцентре.
В Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях ночью возможен снег, а днем – мокрый снег с дождем.
Синоптики отметили, что в западных и северных регионах украинского государства ожидается сухая погода.
Ночью минимальная температура прогнозируется -6 градусов – холоднее всего будет в Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Черниговской и Сумской областях.
Максимальная дневная температура может составить +8 – самая теплая погода светит Закарпатской области.
Погодная карта Украины на 24 марта
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- Напомним, в Укргидрометцентре прогнозировали, что 23 марта на всей территории нашей страны будет дождь со снегом. Ночью самая низкая температура ожидалась -5 градусов – в Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях.
- Максимальная температура в дневное время ожидалась +6 – в Закарпатской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в захваченном Россией Крыму.