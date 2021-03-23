Сильный дождь и снег: синоптик назвал погодных лузеров Украины 24 марта

Самая неблагоприятная погода в среду буде в Луганской и Донецкой областях, предупредили в Укргидрометцентре / УНИАН

В среду, 24 марта, самая неблагоприятная погода в Украине будет на востоке – в Донецкой и Луганской областях ожидается сильный дождь со снегом.

Дожди со снегом также прогнозируются в центральных и южных областях нашей страны, сообщили в Украинском гидрометцентре.

В Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях ночью возможен снег, а днем – мокрый снег с дождем.

Синоптики отметили, что в западных и северных регионах украинского государства ожидается сухая погода.

Ночью минимальная температура прогнозируется -6 градусов – холоднее всего будет в Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Черниговской и Сумской областях.

Максимальная дневная температура может составить +8 – самая теплая погода светит Закарпатской области.

Погодная карта Украины на 24 марта

Самая неблагоприятная погода завтра буде в Луганской и Донецкой областях, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

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