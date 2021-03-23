УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Сильный дождь и снег: синоптик назвал погодных лузеров Украины 24 марта

23 марта 2021, 09:05

В среду в двух регионах нашей страны спрогнозированы ливни со снегом.

Синоптики предупредили, что завтра самая неблагоприятная погода буде в Луганской и Донецкой областях
Самая неблагоприятная погода в среду буде в Луганской и Донецкой областях, предупредили в Укргидрометцентре / УНИАН

В среду, 24 марта, самая неблагоприятная погода в Украине будет на востоке – в Донецкой и Луганской областях ожидается сильный дождь со снегом.

Дожди со снегом также прогнозируются в центральных и южных областях нашей страны, сообщили в Украинском гидрометцентре.

В Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях ночью возможен снег, а днем – мокрый снег с дождем.

Синоптики отметили, что в западных и северных регионах украинского государства ожидается сухая погода.

Ночью минимальная температура прогнозируется -6 градусов – холоднее всего будет в Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Черниговской и Сумской областях.

Максимальная дневная температура может составить +8 – самая теплая погода светит Закарпатской области.

Погодная карта Украины на 24 марта

Синоптики предупредили, что в среду самая неблагоприятная погода буде в двух областях
Самая неблагоприятная погода завтра буде в Луганской и Донецкой областях, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Читайте такжеСиноптик поделился, когда Киев покинут "минусы"

  • Напомним, в Укргидрометцентре прогнозировали, что 23 марта на всей территории нашей страны будет дождь со снегом. Ночью самая низкая температура ожидалась -5 градусов – в Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях.
  • Максимальная температура в дневное время ожидалась +6 – в Закарпатской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в захваченном Россией Крыму.

прогноз погоды Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Сильный дождь и снег: синоптик назвал погодных лузеров Украины 24 марта». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Украинцам пообещали резкое похолодание до -12 градусов и мокрый снегУкраинцам пообещали резкое похолодание до -12 градусов и мокрый снег Часть Украины резко приморозит: синоптик предупредил, где будет до -10Часть Украины резко приморозит: синоптик предупредил, где будет до -10 Большую часть Украины присыплет снегом – синоптикБольшую часть Украины присыплет снегом – синоптик Украинцев предупредили о новом похолодании, но обнадежили скорым потеплениемУкраинцев предупредили о новом похолодании, но обнадежили скорым потеплением Снова снег и холодный ветер: каким областям в Украине не повезлоСнова снег и холодный ветер: каким областям в Украине не повезло

Последние новости

09:25
В Днепре мужчина жестоко избил 9-летнего ребенка на детской площадке
09:18
Гороскоп для всех на 23 марта: денежная пруха, новое покровительство и лузер дня Видео
09:05
Сильный дождь и снег: синоптик назвал погодных лузеров Украины 24 марта Видео
08:58
Антирекорд COVID-19 в Киеве: много жертв и новых больных Видео
08:33
Байден изо всех сил помогает "убийце-Путину" остаться на плаву мнение
Реклама
08:19
За сутки COVID-19 убил рекордное число украинцев с начала года Видео
07:54
В Киеве заработали ограничения красной зоны – что нельзя с сегодняшнего дня Видео
07:46
Арестович объяснил, почему не разглашают содержание документов ТКГ по Донбассу Видео
07:43
Зеленый чай или кофе: что лучше для здоровья Видео
07:15
"Очень вкусно": Мисс Украина топлес взбудоражила фантазию шикарной фигурой
07:09
У Байдена заявили, что США и РФ ждут "тяжелые дни" Видео
06:57
Акция под Офисом президента: какая страна – такие и штурмы Капитолия мнение
06:36
В США неизвестный открыл стрельбу в магазине: погибли 10 человек, включая копа
06:29
Модные цвета волос, которые вскружат нам голову в 2021 году Фото Видео
06:01
Эксперт назвал повод к началу атаки РФ на материковую Украину Видео
05:25
В Сети показали фото из резиденции Коли Лукашенко Видео
05:03
Праздник Теплого Алексея 2021: дата и приметы Видео
04:55
Бывший глава СБУ рассказал, как Украине при помощи США остановить РФ Видео
04:22
С чем носить кроссовки в 2021 году Видео
03:52
Дипломат объяснил, почему США и РФ из-за слов Байдена забудут Украину Видео
Реклама
03:19
Вакцины для Украины: эксперт назвал отличия между CoviShield и CoronaVac Видео
02:14
В ЕС назвали условие предоставления бедным странам вакцины от COVID-19 Видео
01:27
Звезда Квартала сверкнула голым телом на атмосферном фото
00:50
Украина превратилась в сателлита США: эксперт объяснил, чем это грозит
00:19
Поздравления для Галины с Днем ангела – открытки и пожелания
22 марта, понедельник
23:57
Снежная лавина в горах России унесла жизнь девочки Видео
23:30
Как улучшить работу вашего Wi-Fi – 6 проверенных способов
23:28
Беспорядки под ОПУ: Ермак выдвинул смелое обвинение активистам Видео
23:03
Китай резко отреагировал на санкции Евросоюза Видео
22:35
Арестович раскрыл важную для Киева деталь письма Козака по Донбассу Видео
22:26
Известная российская телеведущая загремела в реанимацию
21:50
У Байдена заявили о планах по России и предупредили о трудных временах Видео
21:15
Від пацанки до панянки 5 сезон 4 выпуск 22-03-2021 - кто ушел
21:14
Что делать, чтобы не заболеть раком: семь способов Видео
21:12
ВОЗ резко отозвалась о действиях богатых стран по распределению вакцин Видео
20:49
Можно ли умереть от эпилептического припадка: эксперты дали ответ Видео
20:49
В ЕС назвали России условия восстановления диалога Брюсселя и Москвы Видео
20:41
У Авакова разразились жестким заявлением в адрес сторонников Стерненко Видео
20:31
Как с фасада Офиса Зеленского смывают граффити радикалов после погрома Видео
20:29
Названы пять лучших советов за все время для невероятного здоровья Видео
Реклама
20:22
Навальный умрет во время своего тюремного срока - Washington Post Видео
19:59
Когда в 2021 году начинаются Еврейские кучки и насколько похолодает Видео
19:59
Детальный лунный календарь на апрель: когда грозит банкротство
19:48
Netflix рассекретил новых актеров 2 сезона сериала Ведьмак
19:39
В КГГА назвали ограничения в метро и наземном транспорте в "локдаун" Видео
19:28
Жена топ-чиновника похвасталась щенком за кругленькую сумму
19:02
В Минздраве подробно рассказали о группах риска к коронавирусу Видео
19:02
Названа поза йоги, которая может помочь похудеть Видео
19:00
Від пацанки до панянки 5 сезон: что показали в 4 выпуске 22-03-2021 Видео
18:56
Реанимация не выдерживает: в Днепре рассказали о катастрофе с COVID-19 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять