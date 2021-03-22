Снова снег и холодный ветер: каким областям в Украине не повезло

Термометры покажут ближайшей ночью от 0 до 5 мороза, а завтра днем – от 1 до 5 градусов тепла.
Погода в Украине 23 марта 2021 будет ветреной, влажной и прохладной. Большинство областей припорошит снегом, местами – мокрым снегом, уточнила синоптик Наталья Диденко.
Без существенных осадков остаются южные области. А вот в Крыму и Приазовье прогнозируется небольшой дождь.
Термометры покажут ближайшей ночью от 0 до 5 мороза, а завтра днем – от 1 до 5 градусов тепла. Теплее всего в Крыму и на Закарпатье: тут до 8 градусов выше нуля.
Погода в Киеве 23 марта 2021 будет с холодным ветром и прохладой, с неба периодически будет срываться снег. Температура ночью – до 5 градусов мороза, а днем – до 4 градусов тепла.
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Погода в Украине: новости
- Синоптик поделился, когда Киев покинут "минусы". В Киеве уже на этой неделе потеплеет, отметили синоптики.
- Украинцев предупредили о новом похолодании, но обнадежили скорым потеплением. Украина окажется под влиянием антициклона, сообщила синоптик Наталья Диденко.
- Специалисты дали неожиданный прогноз погоды на весну: ожидается снег до начала апреля. В Украине ожидаются температурные качели до Пасхи.
Автор: Диана Беловодская