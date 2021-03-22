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Снова снег и холодный ветер: каким областям в Украине не повезло

22 марта 2021, 16:06
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Термометры покажут ближайшей ночью от 0 до 5 мороза, а завтра днем – от 1 до 5 градусов тепла.

Синоптик объяснила, где завтра погода в Украине будет со снегом
Синоптик объяснила, где завтра погода в Украине будет со снегом / Фото Reuters

Погода в Украине 23 марта 2021 будет ветреной, влажной и прохладной. Большинство областей припорошит снегом, местами – мокрым снегом, уточнила синоптик Наталья Диденко.

Без существенных осадков остаются южные области. А вот в Крыму и Приазовье прогнозируется небольшой дождь.

Термометры покажут ближайшей ночью от 0 до 5 мороза, а завтра днем – от 1 до 5 градусов тепла. Теплее всего в Крыму и на Закарпатье: тут до 8 градусов выше нуля.

Погода в Киеве 23 марта 2021 будет с холодным ветром и прохладой, с неба периодически будет срываться снег. Температура ночью – до 5 градусов мороза, а днем – до 4 градусов тепла.

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Погода в Украине: новости

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