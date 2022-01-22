Февраль начнется с лютого холода: когда и где врежет -23º

Вторжение холодного воздуха в Украину прогнозируется в начале февраля.
В ближайшее время в Украине прогнозируется холодная погода. Морозы вероятны как в январе, так и в феврале.
О том, когда ждать похолодания, говорится в прогнозе радара погоды Ventusky.
Обратим внимание на то, что в Украине температура воздуха может опускаться ниже 20 градусов мороза.
Удар холода: когда ждать лютого мороза
Отметим, что вторжение холодного воздуха в Украину прогнозируется в начале февраля.
При этом наиболее экстремальных минусов стоит в северных и восточных, а также в ряде центральных областей Украины.
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Температура воздуха в ночь на 4 февраля может опуститься до 23 градусов мороза.
Напомним, ранее сообщалось о том, что по прогнозу нынешняя зима в Украине будет на 2-3 градуса теплее обычного, а в феврале вообще может прийти весна.
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Автор: Алексей Тычина