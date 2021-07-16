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На Украину обрушится похолодание: синоптик предупредила о резком изменении погоды

16 июля 2021, 15:10
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С понедельника ожидается перестройка синоптических процессов со снижением температуры воздуха.

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Со следующей недели в Украине прогнозируют осадки / УНИАН

В начале следующей недели в Украине ожидается перестройка погодных условий, антициклон будет ослабевать, при этом начнутся синоптические процессы с Атлантики, рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталия Птуха.

В Украину придут воздушные массы более насыщенные влагой, соответственно, что обусловит больше осадков, а также снижение температуры, рассказала она Фактам.

"Жара, которая стоит сейчас, скоро будет спадать — в начале следующей недели уже будет легче. Она обусловлена тем, что над нашей территорией находится антициклон, его центр — немного на северо-востоке, над Россией. В целом в северном полушарии происходит западный перенос воздушных масс, а сейчас он — с другой стороны", - говорит эксперт.

Она уточнила, что уже с понедельника ожидается перестройка синоптических процессов со снижением температуры воздуха.

"В дальнейшем ожидается уже более западный перенос, северо-западный с Атлантики — а значит, ниже температуры, больше облаков и чуть больше осадков. На следующей неделе будет довольно умеренная температура. Ожидаем, что в дневные часы будет 25−28 градусов приблизительно со вторника и достаточно комфортные 25−26 градусов днем на конец недели. Это — точечно, именно по Киеву", - добавила Птуха.

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Ранее сообщалось о том, что в Украине жаркую погоду определяет затянувшийся восточный антициклон, который закрывает территорию страны от дождевых атмосферных фронтов.

Однако северные циклоны с атмосферными фронтами вскоре должны изменить погоду в Украине.

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