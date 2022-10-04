Накроет бабье лето: украинцев ошеломили прогнозом резкого потепления

В октябре прогнозируется долгожданный период солнечной и теплой погоды, рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"Украинцы смогут порадоваться "бабьему лету". Начало месяца при этом обещает быть дождливым, хотя температура будет постепенно повышаться", - отметила она в комментарии Realist.online.

Синоптик прогнозирует, что в середине месяца циклон с юго-запада принесет солнечные и теплые дни. Однако в Карпатах и на севере страны может отмечаться мокрый снег.

"Нельзя исключать, что уже в конце октября в Карпатском регионе и на севере Украины землю накроет мокрый снег, который быстро растает. На юге и западе страны будет заметно теплей и суше", - рассказала представитель Укргидрометцентра.

В то же время Голеня не стала обнадеживать оптимистичными прогнозами. По ее словам, в этом году погода отличается суровостью. Холодными были весна и большая часть лета. Есть вероятность, что и осень не станет исключением.

Когда ждать "бабьего лета"

Отметим, что о скором наступлении "бабьего лета" говорит и народный синоптик Стас Щедрин. По прогнозам, наступит теплая и ясная погода. Уже через несколько дней на смену похолоданию и дождям придет бабье лето, передает Днепровская Панорама.

"Есть очень хорошие новости. Начиная с 5 октября по 10-12 октября по всей Украине погодные условия стабилизируются, ожидается полное прекращение осадков во всех областях", — сказал он.

По его словам, наступит теплая и ясная погода, повсюду столбики термометров покажут от +6 +10 ночью и до +18 +22 в дневные часы.

"Коротко говоря, наступит настоящее бабье лето с устойчивым теплом и безоблачным небом", — добавил синоптик.

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Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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