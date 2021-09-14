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Налетит осенний дубак, врежет летняя жара: украинцам пообещали второе бабье лето

14 сентября 2021, 13:48
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На выходных в Украине стоит ожидать скачков температуры, дождей и усиления ветра.

погода, осень
Синоптики анонсировали в Украине второе бабье лето / Фото pixabay.com

В Украине в среду, 15 сентября, температура воздуха будет колебаться в течение дня в районе +17 +22 градусов, рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, на юге воздух прогреется до +20 +25 градусов. Как пишет она в своем Telegram-канале, дожди маловероятны, практически повсеместно будет преобладать солнечная малооблачная погода.

Синоптик сообщила, что в Киеве дневная температура воздуха достигнет +18 +20 градусов.

Диденко подчеркнула, что на выходных стоит ожидать скачков температуры, атмосферного давления, а также дождей и усиления ветра.

Она добавила, что вскоре в Украине стоит ожидать новое повышение температуры.

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"Спасибо этом бабьем лету - начинаем ждать следующее", - написала она.

В свою очередь заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня в комментарии Фактам сообщила о том, что бабье лето в Украине заканчивается.

Она уточнила, что с северо-запада в Украину пришел активный атмосферный фронт, который принес дожди в северных областях и на западе.

15−16 сентября, когда атмосферный фронт пройдет, температура начнет снижаться. Сначала на севере и на востоке ночью похолодает до 6−8 градусов, в отдельных районах температура ночью может опуститься до +5. К концу недели в дополнение к похолоданию с запада снова придут дожди и накроют всю Украину, предупредила Голеня.

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Ранее климатологи прогнозируют, что в ближайшие 50—100 лет засуха будет идти с юго-востока и со временем накроет северо-запад. Это станет причиной жаркого и сухого лета.

По прогнозу начальника Днепропетровского регионального гидрометцентра Василия Гринчака, температура воздуха ежегодно поднимается, что в свою очередь, сказывается на продолжительности летнего периода

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