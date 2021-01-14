"Одевайтесь очень тепло": в Киеве обрушится температура – синоптик

В Киеве резко изменится погода, предупредила Диденко.
Погода в Киеве завтра – в пятницу, 15 января, резко станет очень холодной – минимальная температура ожидается -12 градусов.
В субботу и воскресенье, 16-17 января, в столице ночью ожидается до -20 градусов, поделилась синоптик Наталья Диденко в своем канале в Telegram.
По ее данным, в Киеве морозы начнут слабеть с 21 января.
"В Киеве пятница будет холодной – одевайтесь очень тепло. Ожидается 10-12 градусов мороза", – предупредила эксперт.
В Украинском гидрометцентре тоже составили прогноз погоды для Киева на 15 января. Синоптики отметили, что в пятницу днем и ночью будет -9…-11 и снег.
- Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что 14 января в Киеве ночью будет -5…-7, а днем температура составит -2…-4. Днем в столице ожидался снег.
- В Киевской городской госадминистрации предупредили, что 14 числа в дневные часы возможны интенсивные осадки.
Автор: Екатерина Присяжнюк