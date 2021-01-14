"Одевайтесь очень тепло": в Киеве обрушится температура – синоптик

В Киеве серьезно похолодает, спрогнозировала Наталья Диденко / УНИАН

Погода в Киеве завтра – в пятницу, 15 января, резко станет очень холодной – минимальная температура ожидается -12 градусов.

В субботу и воскресенье, 16-17 января, в столице ночью ожидается до -20 градусов, поделилась синоптик Наталья Диденко в своем канале в Telegram.

По ее данным, в Киеве морозы начнут слабеть с 21 января.

"В Киеве пятница будет холодной – одевайтесь очень тепло. Ожидается 10-12 градусов мороза", – предупредила эксперт.

В Украинском гидрометцентре тоже составили прогноз погоды для Киева на 15 января. Синоптики отметили, что в пятницу днем и ночью будет -9…-11 и снег.

В Киеве ожидается серьезное похолодание / meteo.gov.ua