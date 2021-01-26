Синоптик предупредила Киев о снеге: названы даты

Погода завтра в Киеве будет облачная, сообщила Диденко.
Погода в Киеве скоро изменится из-за циклона – в среду и четверг, 27-28 января, возможен снег.
В столице завтра угомонится сильный ветер, но снова усилится послезавтра, предупредила синоптик Наталия Диденко в своем канале в Telegram.
Эксперт добавила, что в среду днем ожидается облачная погода и около нуля градусов.
"...Циклон, скорее всего, зацепит столицу снегом или поздно вечером завтра, или уже ночью и утром 28-го января. Днем в четверг также еще будет подсыпать", – предупредила Диденко.
- Напомним, в середине января Киев присыпал снег, и был сильный мороз. Потом морозы ушли, снег растаял и пошли дожди.
- В Укргидрометцентре составили прогноз погоды для Киева на 26 января. Синоптики предупредили, что столице грозит ураган.
Автор: Екатерина Присяжнюк