Синоптик предупредила Киев о снеге: названы даты

Киеву в ближайшие дни светит снег, спрогнозировала эксперт / УНИАН

Погода в Киеве скоро изменится из-за циклона – в среду и четверг, 27-28 января, возможен снег.

В столице завтра угомонится сильный ветер, но снова усилится послезавтра, предупредила синоптик Наталия Диденко в своем канале в Telegram.

Эксперт добавила, что в среду днем ожидается облачная погода и около нуля градусов.

"...Циклон, скорее всего, зацепит столицу снегом или поздно вечером завтра, или уже ночью и утром 28-го января. Днем в четверг также еще будет подсыпать", – предупредила Диденко.